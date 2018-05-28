Happy end! Для инвалида-колясочника из Гомеля в подъезде установили подъемник

В Гомеле в доме № 18 по улице Народного Ополчения установили электрический подъемник для инвалида-колясочника Андрея Антоненко. Сегодня же Андрей с его помощью вышел из дома на улицу.

27-летний Антоненко и его семья несколько лет добивались установки устройства, которое помогло бы ему попасть на улицу, но сталкивались с бюрократическими преградами. Затем против подъемника выступили жильцы дома — члены жилищного кооператива. Они высказались против установки механизма.





После публикации статьи об этой ситуации на Naviny.by история получила общественный резонанс, в решение проблемы вмешался председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Он поручил различным службам заняться данным вопросом и решить проблему.

Администрация Железнодорожного района провела собрание жильцов дома. Представители власти и специалисты (коммунальники, спасатели) убеждали жителей, что подъемник не принесет им проблем — установлен будет за спонсорские средства, а оплачивать эксплуатацию будет семья Антоненко.

Жильцы дома переживали на собрании за шум от подъемника, за то, что им будет тесно в подъезде, возникнут проблемы при переноске мебели и так далее.

Из 38 присутствовавших на собрании 26 апреля жильцов дома на установку подъемника согласились 22 человека, что было недостаточно. Председатель кооператива, представители администрации района и семья Антоненко совершили поквартирный обход, после чего установку подъемника удалось легализовать.

Всего в жилищном кооперативе 176 собственников, участие в голосовании приняли 118 человек, из них 79 согласны на подъемник. По уставу ЖСПК этого количества достаточно.





Как сообщает Гомельский горисполком, подъемник установила фирма, которая занимается производством и монтажом подобных устройств, специально предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Этот подъемник предельно прост в эксплуатации, он безопасный и бесшумный.









«Рад, что вопрос решился положительно. Подъемник современный, никому не помешает», — прокомментировал БелаПАН Андрей Антоненко.

28 мая он впервые спустился на улицу с помощью подъемника.

«Эмоции положительные. Сегодня у нас праздник. Мы съехали с Андреем и поднялись — очень удобно. Платформа никому не мешает, она не создает проблем жильцам, я думаю, они уже убедились в этом. Вся история, может, того не стоила, постараемся всё это забыть и дальше будем жить на позитиве», — высказалась Тамара Антоненко.

Она поблагодарила городские власти за помощь, в частности отметила председателя горисполкома Петра Кириченко, которого назвала «добрейшей души человеком».

Андрей также высказал благодарность председателю горисполкома и СМИ за помощь в решении проблемы.









Заместитель главы администрации Железнодорожного района Гомеля Надежда Куницкая поблагодарила предприятия города, которые оказали спонсорскую помощь для установки подъемника.

Она считает, что самое главное в работе с людьми — это общение.

«Сегодня основная роль администрации района — это разъяснительная работа, встречи с населением, благодаря таким встречам было подробно разъяснено жильцам дома о работе подъемника, его установке, они прониклись этой темой, и устройство было установлено», — пояснила представитель районной администрации.