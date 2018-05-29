Большой праздник для детей в ТРЦ «Секрет»

1 июня — Международный день защиты детей. Торгово-развлекательный центр «Секрет» не мог пройти мимо такого события и решил организовать большой детский праздник для своих маленьких посетителей!

2 июня, в воскресенье, с 12.00 в ТРЦ Секрет будут функционировать около десятка детских зон.

На центральной площадке 1 этажа будет проходить интерактивная шоу-программа, а также разместятся такие зоны, как аквагрим и фотобудка. На 4 этаже вас ждут веселые танцы с любимыми героями из мультфильмов.

На втором этаже вы сможете всей семьей поучаствовать в игротеке от Hobby Games.





ТРЦ «Секрет» подготовил много подарков и скидок! В этот день каждый, кто приобретет товары от 5 BYN, сможет поучаствовать в лотерее, розыгрыш которой пройдет в конце мероприятия.

Вход на мероприятие свободный.

Приходите с детьми в ТРЦ Секрет! г. Гомель, ул. Гагарина, 65

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