Под Гомелем столкнулись микроавтобус и легковушка, водителю Hyundai потребовалась помощь спасателей — фото

Вчера утром около деревни Климовка Гомельского района микроавтобус Volkswagen Crafter столкнулся с легковушкой Hyundai Accent, которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП в Hyundai зажало двух человек: водителя и пассажирку. Женщине удалось выбраться самостоятельно. По предварительной информации, у нее «рваная рана левой голени».





Водитель «освободиться» своими силами так и не смог, однако его спасли сотрудники МЧС, которые деблокировали мужчину с помощью специального оборудования.

Оба пострадавших — и водитель, и пассажирка — госпитализированы.







