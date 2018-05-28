Под Гомелем столкнулись микроавтобус и легковушка, водителю Hyundai потребовалась помощь спасателей — фото
- 28 мая 2018, 10:45
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Места: Гомель (22428)
Метки: Авто (5305), Область (5527), Происшествия (11911)
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