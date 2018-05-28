Весна-7 21/05 - 03/06:
рубелэко 28/05-03/06:

Под Гомелем столкнулись микроавтобус и легковушка, водителю Hyundai потребовалась помощь спасателей — фото

  • 28 мая 2018, 10:45
  • 990
  • 0


Вчера утром около деревни Климовка Гомельского района микроавтобус Volkswagen Crafter столкнулся с легковушкой Hyundai Accent, которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП в Hyundai зажало двух человек: водителя и пассажирку. Женщине удалось выбраться самостоятельно. По предварительной информации, у нее «рваная рана левой голени».


Водитель «освободиться» своими силами так и не смог, однако его спасли сотрудники МЧС, которые деблокировали мужчину с помощью специального оборудования.

Оба пострадавших — и водитель, и пассажирка — госпитализированы.




gomel.today
Адидас 16/05 - 30/05:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22428)

Метки: Авто (5305), Область (5527), Происшествия (11911)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 27/05 19:01-28/05 :

Самое читаемое