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Фотофакт: в воскресенье вечером на Советской рухнуло дерево

  • 28 мая 2018, 10:00
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В воскресенье, 27 мая, в центре Гомеля, около здания Следственного комитета, рухнуло большое дерево.

Это произошло вечером. К счастью,в тот самый момент людей поблизости не оказалось. Никто не пострадал.



gomel.today
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Места: Гомель (22428)

Метки: Происшествия (11911)

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