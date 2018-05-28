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Лето не за горами. Погода в Гомеле на неделю

  • 28 мая 2018, 09:11
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Лето не за горами, и погода тому прямое доказательство. Последние весенние деньки порадуют гомельчан солнцем и жарой.

Сегодня столбик термометра поднимется до +26°С и продержится на этом уровне до четверга. Лишь 31 мая жара начнет потихоньку спадать, но ниже +23°С температура не опустится.

Зато в первый летний день солнце спрячется за облаками, синоптики предупреждают о ветре с порывами до 14 м/с, а воздух прогреется только до +16°С.


gomel.today
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Места: Гомель (22428)

Метки: Погода (1823), Главное (5939)

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