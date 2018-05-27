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В Гомеле прошел ежегодный фестиваль «День красного носа» — фотоотчет

  • 27 мая 2018, 16:56
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Больничные клоуны Funny nose уже в 9 раз празднуют свой День рождения. Только раз в году они выходят за пределы больничных стен. Сегодня мероприятие прошло на площадке Гомельского областного дворца детей и молодежи.

За время праздника можно было не только принять участие в лаборатории по тестолепке, заняться детской йогой, научиться создавать куклы или музыкальные шумелки. У всех детей была возможность поиграть в «Больницу», ведь Funny nose хоть и клоуны, но в первую очередь они помогают в реабилитации детей, находящихся на стационарном лечении.































Наталья Ошека, фото автора, gomel.today
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