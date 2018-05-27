От торгового центра до мусороперерабатывающего завода. Во что инвестируют на XV Гомельском экономическом форуме

На пленарной части XV Гомельского экономического форума, который проходит сегодня в областном центре, подписано девять инвестиционных документов на сумму более $480 млн, передает БелТА.
Среди подписанных документов — один инвестиционный договор и восемь протоколов о намерениях. Подписи под ними поставили председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник и зарубежные и отечественные инвесторы.
Подписанный инвестиционный договор предполагает строительство торгово-сервисного центра в Гомеле. Протоколами о намерениях предусмотрена реализация таких проектов, как строительство мусороперерабатывающих заводов твердых коммунальных отходов в Гомельском, Жлобинском и Мозырском районах суммарной мощностью до 525 тыс. т в год; создание в Гомеле производства ортопедических и травматологических имплантов и инструментов, организация мясо-колбасного производства в Буда-Кошелевском районе.
Кроме того, запланировано строительство завода по производству профилированного листа различной конфигурации на территории СЭЗ «Гомель-Ратон», торгового центра в Петрикове, торгово-логистического центра на территории Гомельской области. Также в перечне проектов — модернизация участка шоколадных полуфабрикатов конфетно-шоколадного цеха СП ОАО «Спартак», развитие розничной торговой сети «Санта» на территории области. Предполагается, что реализация данных проектов позволит создать порядка 720 рабочих мест.
Нынешний Гомельский экономический форум собрал более 650 человек из 32 стран. После пленарной части работа форума продолжается по шести секциям, во время одной из них пройдет II Конгресс свободных экономических зон.
Гомельский экономический форум впервые был проведен в 2004 году. С 2008 по 2017 год на форуме подписано 88 документов почти на $2 млрд. Реализованы или находятся в стадии реализации около 50 проектов.
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