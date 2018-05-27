Какой бизнес на Гомельщине наладили украинские переселенцы

С прошлого года стартовала совместная программа Белорусского общества и Международного комитета Красного Креста и Красного Креста «Микроэкономические инициативы для украинских переселенцев, находящихся на территории Беларуси в 2017–2018 гг.». Помощь в размере 800 евро на открытие собственного мини-бизнеса получат 75 семей.

Проект помогает тем, кто вынужденно оказался на чужой земле, не только улучшить свое финансовое положение, но и более плотно влиться в общество. Деньги на руки не выдают, эту сумму тратят на необходимые для бизнеса материалы. Мы навестили тех, кто уже открыл свое маленькое дело, и поинтересовались трудовым положением украинских переселенцев.

Дело рук самих...

Где найти Анжелику Васильевну, с порога услужливо показывает глазастая первоклассница. Уроки в этом небольшом филиале 56-й гимназии уже окончены, кто-то из оставшихся в продленке уже спит, кто-то нетерпеливо дожидается родителей. Воспитатель сдает из рук в руки маме хитро улыбающуюся любопытную девочку и, поглядывая на спящих, шепотом рассказывает свою историю.

Анжелика Троякова с мужем покинули Луганск 2 июня 2014 года. С двумя детьми они переехали в Гомель, на родину супруга, поселились у его сестры. Долгие месяцы рассчитывали вернуться домой, но скоро стало ясно, что ситуация вряд ли изменится.

— Нас никуда не брали. Мы с паспортами другой страны, все думали, что живем тут временно. Муж вынужден был уехать в Россию на заработки.

Забыв о своей карьере учителя математики, Анжелика стучалась в любые двери: не брали санитаркой в больницу, продавщицей в магазин, консультантом в салон. В газете она увидела объявление о вакансии в гимназии № 56, директора статус женщины не испугал. Правда, предложить Анжелике она смогла только место воспитателя группы продленного дня. И та с радостью ухватилась за эту возможность.

— Когда стоит вопрос выживания, исчезают сожаления о 8,5 года, отданных математике, оставленной квартире. Да и о будущем надо было думать. Ни один из дипломов, которые бы там получили мои дети, не признали бы ни в одной стране мира. Там ни у кого нет надежды, все живут одним днем. Мы ездили в гости, пока пройдешь досмотр и проверку на всех блокпостах, перестаешь чувствовать себя человеком, — на глазах Анжелики постепенно наворачиваются слезы. — Хотя 40 лет прожила на одном месте, сменить все в одночасье — это был стресс.

Анжелика не скрывает: белорусы принимали хорошо. Красный Крест помогал материально и советом. Управление по гражданству и миграции оперативно проводило все необходимые процедуры. Но главное, что быстро поняли переселенцы, поиск работы — дело рук самих мигрантов. Людмила Бурьян в Мозырский район переехала в 2015 году из города Лисичанска Луганской области, когда там были слышны выстрелы. Молодая девушка, только окончившая педуниверситет, вместе с будущим мужем первое время ютилась у друзей семьи. Сергею помогли устроиться в речной флот, правда, в Речицу, дома бывает наездами. В Гомеле он получил профильное образование, положив на полку пылиться уже имеющийся диплом бухгалтера. А Люда одно время работала в мозырской школе. Правда, потом продленку сократили и она вынуждена была снова искать работу.





— В отделе миграции посоветовали обратиться в управление по труду, занятости и соцзащите. Но там сказали: иностранцев на учет не ставим, а вот банк вакансий смотрите, пожалуйста. Я искала по своей, педагогической специальности, нигде себя больше не представляю.

Заканчивался срок выданного девушке временного разрешения, а указанные в банке вакансий места уже были заняты. Свою ситуацию Люда изложила в отделе образования. Там пошли навстречу. Место музыкального руководителя педагогу нашли в районе — в Козенских яслях-саду. Теперь вокруг нее собираются детишки, чтобы вместе выучить песенку про львенка, и Люда счастлива.

В погоне за утраченной категорией

В ту волну прибытия переселенцев из Луганской и Донецкой областей учреждения образования приняли на работу около ста человек. Задачу руководство ставило четко: постараться трудоустроить всех, не отказывать никому. Начальник отдела кадровой и планово-экономической работы управления образования Гомельской области Ольга Волосенко вспоминает: не было ни одной жалобы на отказ в трудоустройстве от украинских переселенцев. Тогда работа у кадровиков была очень напряженной, приходилось разбираться в нюансах трудоустройства мигрантов, согласовывать многие действия с управлением по гражданству и миграции. В 2014–2015 годах трудоустроили около ста переселенцев.

— Сейчас такая статистика уже не ведется, неактуально стало. Кто хотел, тот трудоустроился. Мои коллеги говорят, что многие уже уехали, кто-то вернулся на родину, кто-то двинулся в другие страны.

Навстречу шли во многих вопросах. У переселенцев из Луганской и Донецкой областей в большинстве случаев даже не требовали подтверждения дипломов.

Елена Ануркина в 2014 году была первопроходцем в плане трудоустройства. Переселенка из города Славянска сейчас заместитель директора средней школы № 60 в Гомеле. Ехала сюда смело, родилась она здесь, здесь же живет ее мама. Лето проработала в лагере, потом поняла, что возвращаться некуда. На работу брали в детский садик, но официально поданные на подтверждение документы в Минске задерживались, на медобследование деньги еле наскребли. В августе появилось послабление для переселенцев Луганской и Донецкой областей — вышел Указ Президента № 420: психологом в школу взяли без проблем. Сначала зачли и стаж в 16 лет, и категорию, а потом выяснилось, что по законодательству не положено. Елена стала местным «координатором» по разрешению подобных нюансов, ведя переписку с Минобразования и Минтруда.

— Им спасибо большое, все шли навстречу. В итоге нам удалось вернуть стаж и подтвердить свои категории, те, что были у нас в Украине. Да, получали их заново, но, по крайней мере, не начинали с нуля.

Свой бизнес лишним не будет

Поначалу охотно на работу переселенцев брали и сельскохозяйственные организации. Во многих случаях предоставляли жилье. Правда, успешное сотрудничество сложилось не со всеми работодателями. Татьяна Позняк с семьей в 2014 году переехала в Жлобин из Макеевки Донецкой области. Там осталась хорошо отремонтированная квартира, средств от продажи которой здесь хватит где-то на 5–6 квадратных метров. За два дня молодая семья собрала вещи, свои и сына, нашла в интернете незнакомых людей, которые по доброте душевной бросили клич: можем принять. У волонтеров они жили почти месяц.

Муж Валерий нашел место в сельскохозяйственной организации, сам стал работать в мастерских, Татьяну на полставки устроили инженером по охране труда.

— Неоднократно спрашивали: какая зарплата. Директор отвечал одинаково: «Я вас не обижу!» Дали двухкомнатную квартиру в деревне. Но вот «не обижу» обернулось такими суммами, о которых говорить стыдно. Да и в целом отношения были негладкими, не хотелось, чтобы тебя, если ты приехал откуда-то, рассматривали как дешевую рабочую силу.

Впрочем, согласен Валерий, все зависит от человека. Кто-то из соседей может бурчать вслед: «Приехали, нам самим работать негде!», а кто-то соберет теплые вещи детям. Во втором хозяйстве, подшефном БМЗ, куда перевелись Позняки, условия были куда лучше. Потом Валерий и вовсе перешел на завод, а Таня ушла в декрет. Сейчас маленькому Гене год и девять, денег с двумя детьми не хватает. Потому проект Красного Креста Таня восприняла с энтузиазмом, хоть и было страшно.

— Я сказала мужу: Я ведь все равно пеку, сижу в декрете. Они же не ругают, если не получится. Попробую заняться выпечкой!





Таня составила бизнес-план, обосновала и убедила комиссию. На выделенные 800 евро ей купили плиту, много форм и насадок. Вид деятельности позволил не регистрироваться как ИП. Раз в месяц в уведомительном порядке она сообщает в налоговую, планирует ли принимать заказы, платит 15 рублей и начинает творить. За процессом удалось понаблюдать и мне. Хотя главным участником всех стадий, от выпечки коржей до смешивания творожного крема с синим гелевым пищевым красителем, пытался быть маленький Гена.

Заработок пока очень скромный, самый большой был в апреле — Пасха принесла пекарю-кондитеру 80 белорусских рублей. У Тани маловато рекламы, она еще завоевывает репутацию — успела дать мастер-класс для малышей.

Не все куры несушки?

Трудности с развитием бизнеса испытывает и Юлия Иванова из агрогородка Пиревичи Жлобинского района. Правда, у нее они в основном образовательного плана. Грант Юля получала на занятие животноводством.

— Звучит, конечно, громко, но мы все равно начинали разводить кур, так почему не наладить это с размахом и не начать зарабатывать?

В нашу страну Юля с мужем и трехнедельной дочкой на руках переехала из города Дзержинска Донецкой области. У супруга в Жлобине жила бабушка. Правда, в райцентре не остались, на селе были и работа, и жилье. Вот и пришлось горожанам познавать деревенский быт и особенности ухода за животными.

— Нам по гранту купили зернодробилку, инкубатор, косилку, строительные материалы. Мы завели свиней — белых и вьетнамских, кроликов, сейчас у нас полсотни кур.

Теоретическую информацию брали из книг и интернета, с практикой было сложнее.

— Оказалось, не все куры несушки, а есть такие, что несут, но им потом надо 2–3 месяца отдохнуть. Не очень хорошо пошло дело с вьетнамскими свиньями, сейчас ставку делаем на обычных.

Грант на бизнес получили и перебравшиеся сюда вслед за дочерью родители Юли. Папа, как и в Украине, занялся ремонтом обуви. Закупив кожу, замки, подметки, дрель, шуруповерт, швейную машинку и еще кучу приспособлений, он начал обслуживать местных жителей. Вот только на украинского бизнесмена пока посматривают настороженно, заказчиков немного. В месяц удается заработать в среднем 50 рублей.

Мыло ручной работы в Мозыре теперь продает Анастасия Кащина. Средства гранта ушли на материалы и формы, для работы ей хватает микроволновки и большой фантазии. Когда Анастасия составляла бизнес-план, ставка делалась на мыло-визитницы — с логотипами компаний. Но наши предприятия оказались не настолько готовы к оригинальным идеям, как рассчитывала девушка. Пока ее основной продукт — праздничные сувениры, но и оригинальные работы в виде бутылочек, животных, машин тоже пользуются спросом. Доход невелик, вздыхает Настя, но дело только начало развиваться.





Уверенней на ниве бизнеса себя чувствует теперь уже гомельчанин Константин Драган. Меня он встречает в своем маленьком, но представительном офисе. Как индивидуальный предприниматель, он занимается продажей и установкой дверей и окон.

Ехал 32-летний Константин с семьей из города Доброполье в никуда. В первый город по ходу движения поезда, в котором можно было вздохнуть свободно. В Украине к донецкому паспорту относились настороженно. В Гомеле пожил у волонтеров, потом нашел квартиру подешевле. Молодой человек с двумя высшими образованиями клеил листовки, делал срубы, монтировал окна. Постоянную работу мастером смены нашел на заводе, а параллельно набирался дополнительного опыта по установке окон и дверей в разных фирмах. Смотрел на ошибки компаний, успешные моменты. Понял: если от момента продажи до сдачи заказ будет закрывать один многопрофильный специалист, то работа будет качественней, а заказчик станет больше доверять. Что в сфере, где большая конкуренция, немаловажно. Константин сумел найти плюс, выгодно отличающий его от других, — он гарантирует установку без пыли, на объект выезжает с промышленным пылесосом.





— На грант закупили образцы, электроинструмент. С начала года я установил около 60 дверей. Пока львиную долю дохода вкладываю в продвижение, рекламу, сайт. Если просто открыть офис, поставить образцы и сидеть ждать, толку не будет.

Иностранцев стало меньше

Начальник управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома Андрей Шарманов Сколько бы иностранцев ни устраивалось на работу у нас, первоочередная задача страны — забота о собственных работниках. Схему найма на работу гражданина другого государства объяснили в управлении по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома. Начальник управления Андрей Шарманов акцентирует внимание: иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность в Республике Беларусь только при наличии специального разрешения и заключения трудового договора. Прежде чем достаться иностранцу, вакансия должна находиться в общереспубликанском банке вакансий 15 рабочих дней.





— Вакансии для иностранной рабочей силы должны предоставляться с учетом интересов национального рынка труда. Если за эти 15 рабочих дней к нанимателю приходили наши граждане, которые могли бы занять это место, но получили безосновательный отказ, то комитет по труду, занятости и соцзащите выносит заключение о нецелесообразности найма иностранца. В ином случае работодатель пишет заявление на выдачу специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в отношении конкретного иностранца. Мы рассматриваем это заявление в течение 15 календарных дней, делаем все необходимые запросы. Если все в порядке, специальное разрешение выдается сроком на один год, потом оно может быть однократно продлено, но уже без заявления вакансии.

Понятно, на определенные должности в стране могут не найтись специалисты с необходимой квалификацией. Если фирме, к примеру, нужен инженер с идеальным знанием турецкого, то проще пригласить его из самой Турции. Если предприятие обоснует высокую квалификацию такого специалиста, то спецразрешение могут выдать и на два года с возможностью в последующем однократно его продлить также на два года. В случае нарушения иностранными гражданами порядка занятия трудовой деятельностью у нас Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде предупреждения, штрафа или депортации в отношении трудящихся и предупреждения или штрафа в отношении нанимателей.

Для переселенцев из Луганской и Донецкой областей сделали послабление. Подписанный 30 августа 2014 года Указ Президента № 420 «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь» освободил нанимателей, берущих на работу таких мигрантов, от уплаты госпошлины за выдачу спецразрешений. При этом срок принятия решения в управлении по гражданству и миграции сократили с 15 календарных до 5 рабочих дней. Тот же документ сделал возможным и прием на работу украинских переселенцев без установленной процедуры признания документов об образовании.





Что касается других преференций, то без спецразрешений могут работать граждане Евразийского экономического союза, то есть россияне, армяне, казахи и киргизы. Не нужен документ и тем, кому предоставлена дополнительная защита или кто имеет вид на жительство. Получение последнего, отмечает Андрей Шарманов, может зависеть и от профессиональных навыков иностранца.

— По Закону «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» одним из оснований, по которому иностранные граждане могут получить разрешение на постоянное проживание, является ходатайство организации как за работника или специалиста, в которых нуждается регион.

В последней редакции Закона «О внешней трудовой миграции» от 5 января 2016 года преференции получили и иностранные студенты, которые обучаются в наших вузах. От получения спецразрешений освобождаются те, кто во время учебы устроился по получаемой специальности, и те, кто нашел соответствующую работу по полученной специальности в течение года после выпуска. Эту информацию управление с завидной регулярностью доводит до вузов, но пока, как показывает практика, закрепить таким образом специалистов в Гомельской области не спешат — у нанимателей нет работников ни одной, ни другой категории.

Местным трудовым резервам иностранные граждане не угрожают. Если взять количество выданных спецразрешений и заключенных трудовых договоров, то становится понятно, что с каждым годом на работу в Гомельской области устраивается все меньше иностранцев. В 2014 году к работе приступили 3522 человека, в 2015-м был пик — 4178, что было обусловлено прибытием в регион большого количества украинцев. В 2016 году — 2631 человек, 2017-м — уже 1306. Цифра первого квартала этого года и того меньше — 153.

Эту ситуацию видят и работодатели. Заместитель директора ООО «Бикор» Жанна Баль вспоминает: еще пару лет назад на их предприятии трудилось около 70 украинцев. Организации, работающей в области строительства и реконструкции промышленных объектов нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, топливно-энергетического комплекса, специалисты нужны всегда.

— Но сейчас у нас осталось три человека. Люди поуезжали, сказали: «Нам сейчас проще в Польшу или Чехию на заработки поехать».

Впрочем, некоторых работодателей такая ситуация немного даже радует. С 1 января 2016 года все иностранцы, работающие у нас, независимо от того, гражданами какой страны они являются, подлежат обязательному государственному социальному страхованию. То есть взносы за них в ФСЗН наниматель уплачивать обязан, раньше это делалось по желанию. Зато семьи переселенцев, почти единодушно говорят: «Здесь и останемся, тут спокойно» и чувствуют себя чуть более защищенными.