Администрация Центрального района сперва разрешила мамам с колясками пользоваться лифтом в подземном переходе на «ЗИПе», а через два месяца передумала

В Гомеле родители, часто бывающие в районе «ЗИПа», столкнулись с настоящей проблемой: после того, как убрали все светофоры и пешеходные переходы, попасть на противоположную сторону с детской коляской стало целым квестом.

В редакцию «Сильных Новостей» обратилась Юлия Мартинович, которая рассказала, в какое испытание превратилась для нее обычная прогулка и какой результат дало обращение в администрацию Центрального района.

9 февраля Юлия направила письмо в администрацию с просьбой разрешить мамам с детскими колясками пользоваться лифтом для спуска в подземный переход. «Если спуститься в подземный переход медленно можно, то подняться крайне сложно, даже мужчинам. Учитывая, что сейчас в большинстве современных колясок расстояние между передними и задними колесами не совпадает, то спускать и поднимать коляску возможно только опираясь на задние колеса», — пишет мама.

Через месяц, 6 марта, пришел долгожданный ответ: пользоваться подъемником разрешили.





Однако радость была недолгой, на практике всё оказалось гораздо печальнее. До начала мая Юлия смогла воспользоваться лифтом всего несколько раз: то он не работал, то диспетчеры были не в курсе нововведений и отказывались открывать подъемник.

После очередного отказа женщина вновь обратилась в администрацию, на этот раз по телефону. Обсуждать проблему довелось с Кричевцовым Олегом Владимировичем. «Сказал, что после моего письма „коммунальщики“ вновь пересмотрели правила пользования лифтом и вернулись к начальным правилам — лифт могут использовать только инвалиды. На вопрос, что же мне делать, Олег Владимирович четкий ответ дать не смог», — разочарованно рассказывает женщина.

Подводя итог своей безуспешной борьбы за право на комфортную прогулку, Юлия подводит итог: «Неужели в наше время нужно быть инвалидом, чтобы пользоваться построенными благами? Обидно, что многие вещи до сих пор делают не для удобства, а для красивой картинки и отчетов».