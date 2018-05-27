«Дом сгорел в считанные минуты». В Гомельском районе загорелся дом, в котором находились трое детей

В субботу, 26 мая, примерно в 13.30 в деревне Новая Буда загорелся деревянный дом. Из-за ветра дом сгорел в считанные минуты.

О происшествии редакции «Сильных Новостей» сообщили очевидцы. По их словам, на меcто ЧП прибыло 7 пожарных. «Успели вынести детей и документы, — рассказывает Елена. — Но теперь семья с тремя детками осталась фактически на улице».

В этот день был сильных ветер, поэтому огонь перебросился на соседний дом. Там сгорела постройка и крыша.









Фото — Елена Чернявская