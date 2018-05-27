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«Дом сгорел в считанные минуты». В Гомельском районе загорелся дом, в котором находились трое детей

  • 27 мая 2018, 11:46
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В субботу, 26 мая, примерно в 13.30 в деревне Новая Буда загорелся деревянный дом. Из-за ветра дом сгорел в считанные минуты.

О происшествии редакции «Сильных Новостей» сообщили очевидцы. По их словам, на меcто ЧП прибыло 7 пожарных. «Успели вынести детей и документы, — рассказывает Елена. — Но теперь семья с тремя детками осталась фактически на улице».

В этот день был сильных ветер, поэтому огонь перебросился на соседний дом. Там сгорела постройка и крыша.



Фото — Елена Чернявская


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Места: Гомель (22424), Новая Буда (5)

Метки: Происшествия (11904)

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