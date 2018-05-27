«Я не люблю короткие дистанции». Звездой весеннего экомарофона стал гомельский шестиклассник, пробежавший за два часа дистанцию в 22 километра

Самым молодым участни­ком прошедшего в Гомеле этой весной экомарафона стал две­надцатилетний ученик гим­назии № 51 Глеб Ключинский, пишет городской журнал «Белка». Шестиклассник за два часа пробежал полумарафонскую дистанцию в 22 километра. Ря­дом бежала его мама Ольга, а папа Виталий в это время по­корял новую для себя дистан­цию в 42 километра.

Раньше в семье Ключинских более-менее регулярно спор­том, а именно вольной борьбой, занимался только Виталий. Но потом с головой ушёл в работу, систематические тренировки прекратил. Однако очень скоро понял: без спорта он что-то те­ряет в этой жизни. И по вечерам стал бегать.

Ольга:

— Поначалу муж бегал в оди­ночку. У нас только-только ро­дился Глеб, и я не могла соста­вить ему компанию. Да и какой из меня компаньон, ведь я ни­когда серьёзно спортом не за­нималась. Если не брать в рас­чёт уроки физкультуры в шко­ле. Параллельно Виталий стал практиковать «моржевание» — купаться в холодной воде. Именно купаться, а не обливать­ся, хотя для этого у нас есть все условия — живём в частном до­ме. Но мне лично проще шаг­нуть в прорубь, нежели вылить на себя ведро ледяной воды. И физиологически, поскольку эф­фект абсолютно разный, и пси­хологически. Ведь за тобой на­блюдают остальные члены се­мьи. Поэтому, сделав один шаг, приходится делать и второй. Тем более что по заведённому порядку у нас первым всегда ку­пается самый младший — семи­летний Демид. И спасовать по­сле него ну никак уже нельзя.

Традиция купаться в любую погоду в любое время года в на­шей семье родилась как-то са­ма собой. Дело в том что муж много работает. Чтобы побыть с детьми, которых он просто обожает, есть только несколько вечерних часов. Поэтому года четыре назад летом мы по ве­черам стали ездить, а потом и бегать на озеро в Осовцы. Так постепенно, сами того не заме­тив, вошли в сентябрь, проско­чили октябрь, дотянули до ноя­бря. Хотя вода в озере с каждым днём становилась всё холоднее, мы видели, что ребятам купать­ся нравилось.

Глеб:

— У меня никогда даже со­мнений не было, купаться или нет. Это же классно! Правда, зи­мой иногда не очень хочется по темноте к озеру бежать, но ку­пание того стоит.





Ольга:

— До определённого возрас­та Глеб у нас рос в тепличных условиях. В доме была стериль­ная чистота, все форточки заку­порены. Даже ручки дверные постоянно дезраствором обра­батывала. И всё равно он очень часто болел. Особенно когда в детский сад пошёл. Бывало, в течение нескольких месяцев посещали группу от силы дней пять. Причём Глеб не просто простужался, у него температу­ра подскакивала под 40.

Поэтому, когда родился Де­мид, я была вынуждена согла­ситься с мужем, что ребят надо растить как-то иначе. Конечно, было непросто переломить соб­ственную психологию и чисто материнский страх за здоровье ребёнка. Но в какой-то момент я осознала, что гиперопека мо­жет нанести гораздо больший вред. К тому же мне в этот пе­риод был преподан наглядный урок. Когда Демид чуть-чуть подрос, мы занялись ремонтом дома. Что это такое, сами по­нимаете. Вокруг строительная пыль, сквозняки, горы мусора. И среди всего этого играют на­ши мальчишки. Поразительно, но при этом не случилось ника­кой катастрофы. Наоборот, бо­лели они даже реже, чем когда условия вокруг были стериль­ными. Это и стало толчком к то­му, чтобы и ребят, и себя посте­пенно приучать к физкультуре. Благо наш папа был только «за».

Демид:

— А я и не помню, когда пер­вый раз в холодной воде иску­пался. Мама говорит, года в два. У нас во дворе стоял надувной бассейн, и по утрам, начиная с ранней весны до поздней осени, мы с Глебом в него сигали. Так и привык... А потом он лопнул. Мы его клеили, клеили... Всё без толку. Тогда попросили де­душку, который в Осовцах жи­вёт, делать прорубь в озере, куда теперь приезжаем и окунаемся.

Дети в семье Ключинских со спортом давно на «ты». Глеб, для кото­рого отец является непререкае­мым авторитетом, занимается вольной борьбой. Семилетний Демид посещает секции акроба­тики, каратэ и тоже хочет стать «вольником». При этом учатся ребята хорошо.





Ольга:

— Здоровый образ жизни в нашей семье не самоцель. Про­сто нам так нравится жить. Мы не исповедуем никаких уче­ний, вроде известного Порфи­рия Иванова, не являемся чле­нами клубов бега или моржева­ния. Многое вообще происхо­дит спонтанно, под давлением обстоятельств.

Например, бегать я стала, чтобы привести себя в форму после рождения Глеба. Он к тому времени уже подрос на­столько, что мог какое-то вре­мя оставаться без материнско­го присутствия. Бегала по ве­черам, иногда очень поздно. До сих пор помню свой первый ки­лометр. Мне казалось, он не за­кончится никогда. Всё время се­бя уговаривала: вот добегу до этого столба, а дальше пешоч­ком пойду. Если бы кто-то мне тогда сказал, что однажды я преодолею 22 километра — никогда бы не поверила.

Потихоньку втянулась, да­же свою дистанцию нащупала. Пять-шесть километров — вот то расстояние, после которого я испытываю огромное удовлет­ворение. Хотя с прошлого го­да она увеличилась до десяти — мы стали бегать не просто по городу, но и на озеро.

Конечно, психологически то­же было непросто: ого, целых десять колометров! Как пел Вы­соцкий, «я ж на этой на дистан­ции помру, не охнув...». Не по­мерла. Наоборот, понравилось.

Чтобы не оставлять детей одних дома, поскольку муж то­же не собирался прекращать свои пробежки, стали брать их с собой. Не поверите, они вош­ли в ритм гораздо быстрее ме­ня. Глеб на дистанции такой темп набирает, что мне за ним уже не угнаться. И на марафо­не так было.

Решение поучаствовать в эко­марафоне семья Ключинских приняла коллегиально. Хотя первым идею, как это часто бы­вало, вбросил глава семейства.

Ольга:

— Виталий предложил испы­тать себя. Я поначалу сомнева­лась, сдюжим ли. А потом рас­судила: в принципе, дело это до­бровольное, никто нас в шею не гонит. Всегда можно будет ес­ли не сойти с дистанции, то пе­рейти на шаг. Решила — бы­ла не была. Но тут возникла неожиданная сложность: Гле­ба по возрасту не хотели допу­скать к участию. Пришлось об­ращаться к организаторам на­прямую, уверять их, что маль­чишка физически и психологи­чески готов преодолеть такое большое расстояние. Разреши­ли с условием, что бежать он бу­дет вместе со мной. Демид то­же хотел за нами увязаться, но у него без вариантов — мал ещё.





Глеб:

— Я не люблю короткие дис­танции. Ну не получается у ме­ня быстро пробежать 100 ме­тров, к примеру. Зато я могу бе­жать долго, пусть и не очень бы­стро. Поэтому стартовать в по­лумарафоне нисколечки не бо­ялся. И даже не сомневался.

Ольга:

— Зато я сомневалась. И зря, как оказалось. Когда мы вышли на старт, все остальные участ­ники были до того сосредото­чены, что казались абсолютно неприступными, чужими людь­ми. Которым до тебя нет ника­кого дела. Но когда начался бег, все вдруг стали одной большой командой, не только пережива­ющей, но и поддерживающей друг друга. На дистанции, ка­юсь, я несколько раз пыталась сбавить темп и перейти на шаг. Но бегуны, которые бежали ря­дом или навстречу, возвраща­ясь к точке старта, подбадри­вали: «Давай, давай! Молод­чинка! Чуть-чуть осталось! Ры­жие рулят!». Это было так не­ожиданно и приятно, что про­сто шагать было невозмож­но. Так что из 22 километров я прошла от силы метров 700, не больше. К тому же впереди постоянно маячила спина Гле­ба, сильно отстать от которого мне было стыдно.

Глеб:

— А я вообще всю дистан­цию пробежал. Как папа. Но, ес­ли честно, сойти желание появ­лялось. Только стыдно было...

Ольга Ключинская утверж­дает: марафонский бег — это не столько физическое, сколько психологическое испытание. Не каждому по силам несколько ча­сов кряду методично бежать, не ожидая в конце даже минималь­ной награды. Кроме удовлетво­рения от ощущения того, что ты смог преодолеть не только мно­гокилометровый маршрут, но, в первую очередь, себя. Со сторо­ны это кому-то может показать­ся бессмысленным занятием, не сулящим ничего, кроме многих часов потерянного времени.





Ольга:

— Слыхала я в адрес нашей семьи и такое мнение. Но, зна­ете, лучше пару часов пробе­жать в своё удовольствие, по­тратить час на то, чтобы иску­паться в бодрящей ледяной во­де, чем провести это время на диване у телевизора. Впрочем, каждый выбирает по себе. На­ша семья свой выбор в пользу здорового образа жизни сде­лала, и мы нисколько об этом не жалеем.

А ещё, убеждена Ольга, со­вместные занятия спортом, тем более участие в таких се­рьёзных испытаниях, как ма­рафонский забег, идут семье только во благо. И вспомина­ет, как после финиша, где их с Глебом ждал, подпрыгивая от нетерпения, семилетний Де­мид, они все вместе стали пе­реживать за папу. Он накануне не очень хорошо себя чувство­вал и на старт забега вышел не в самой лучшей физической форме. И всё же марафонскую дистанцию преодолел. Первую в своей жизни. Но, судя по все­му, не последнюю. Потому что сегодня семья Ключинских го­товится к новым стартам, пла­нируя пробежать марафон и по­лумарафон на время. И что-то нам подсказывает, что всё у них получится.