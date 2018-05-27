«Я не люблю короткие дистанции». Звездой весеннего экомарофона стал гомельский шестиклассник, пробежавший за два часа дистанцию в 22 километра

Самым молодым участником прошедшего в Гомеле этой весной экомарафона стал двенадцатилетний ученик гимназии № 51 Глеб Ключинский, пишет городской журнал «Белка». Шестиклассник за два часа пробежал полумарафонскую дистанцию в 22 километра. Рядом бежала его мама Ольга, а папа Виталий в это время покорял новую для себя дистанцию в 42 километра.
Раньше в семье Ключинских более-менее регулярно спортом, а именно вольной борьбой, занимался только Виталий. Но потом с головой ушёл в работу, систематические тренировки прекратил. Однако очень скоро понял: без спорта он что-то теряет в этой жизни. И по вечерам стал бегать.
Ольга:
— Поначалу муж бегал в одиночку. У нас только-только родился Глеб, и я не могла составить ему компанию. Да и какой из меня компаньон, ведь я никогда серьёзно спортом не занималась. Если не брать в расчёт уроки физкультуры в школе. Параллельно Виталий стал практиковать «моржевание» — купаться в холодной воде. Именно купаться, а не обливаться, хотя для этого у нас есть все условия — живём в частном доме. Но мне лично проще шагнуть в прорубь, нежели вылить на себя ведро ледяной воды. И физиологически, поскольку эффект абсолютно разный, и психологически. Ведь за тобой наблюдают остальные члены семьи. Поэтому, сделав один шаг, приходится делать и второй. Тем более что по заведённому порядку у нас первым всегда купается самый младший — семилетний Демид. И спасовать после него ну никак уже нельзя.
Традиция купаться в любую погоду в любое время года в нашей семье родилась как-то сама собой. Дело в том что муж много работает. Чтобы побыть с детьми, которых он просто обожает, есть только несколько вечерних часов. Поэтому года четыре назад летом мы по вечерам стали ездить, а потом и бегать на озеро в Осовцы. Так постепенно, сами того не заметив, вошли в сентябрь, проскочили октябрь, дотянули до ноября. Хотя вода в озере с каждым днём становилась всё холоднее, мы видели, что ребятам купаться нравилось.
Глеб:
— У меня никогда даже сомнений не было, купаться или нет. Это же классно! Правда, зимой иногда не очень хочется по темноте к озеру бежать, но купание того стоит.
Ольга:
— До определённого возраста Глеб у нас рос в тепличных условиях. В доме была стерильная чистота, все форточки закупорены. Даже ручки дверные постоянно дезраствором обрабатывала. И всё равно он очень часто болел. Особенно когда в детский сад пошёл. Бывало, в течение нескольких месяцев посещали группу от силы дней пять. Причём Глеб не просто простужался, у него температура подскакивала под 40.
Поэтому, когда родился Демид, я была вынуждена согласиться с мужем, что ребят надо растить как-то иначе. Конечно, было непросто переломить собственную психологию и чисто материнский страх за здоровье ребёнка. Но в какой-то момент я осознала, что гиперопека может нанести гораздо больший вред. К тому же мне в этот период был преподан наглядный урок. Когда Демид чуть-чуть подрос, мы занялись ремонтом дома. Что это такое, сами понимаете. Вокруг строительная пыль, сквозняки, горы мусора. И среди всего этого играют наши мальчишки. Поразительно, но при этом не случилось никакой катастрофы. Наоборот, болели они даже реже, чем когда условия вокруг были стерильными. Это и стало толчком к тому, чтобы и ребят, и себя постепенно приучать к физкультуре. Благо наш папа был только «за».
Демид:
— А я и не помню, когда первый раз в холодной воде искупался. Мама говорит, года в два. У нас во дворе стоял надувной бассейн, и по утрам, начиная с ранней весны до поздней осени, мы с Глебом в него сигали. Так и привык... А потом он лопнул. Мы его клеили, клеили... Всё без толку. Тогда попросили дедушку, который в Осовцах живёт, делать прорубь в озере, куда теперь приезжаем и окунаемся.
Дети в семье Ключинских со спортом давно на «ты». Глеб, для которого отец является непререкаемым авторитетом, занимается вольной борьбой. Семилетний Демид посещает секции акробатики, каратэ и тоже хочет стать «вольником». При этом учатся ребята хорошо.
Ольга:
— Здоровый образ жизни в нашей семье не самоцель. Просто нам так нравится жить. Мы не исповедуем никаких учений, вроде известного Порфирия Иванова, не являемся членами клубов бега или моржевания. Многое вообще происходит спонтанно, под давлением обстоятельств.
Например, бегать я стала, чтобы привести себя в форму после рождения Глеба. Он к тому времени уже подрос настолько, что мог какое-то время оставаться без материнского присутствия. Бегала по вечерам, иногда очень поздно. До сих пор помню свой первый километр. Мне казалось, он не закончится никогда. Всё время себя уговаривала: вот добегу до этого столба, а дальше пешочком пойду. Если бы кто-то мне тогда сказал, что однажды я преодолею 22 километра — никогда бы не поверила.
Потихоньку втянулась, даже свою дистанцию нащупала. Пять-шесть километров — вот то расстояние, после которого я испытываю огромное удовлетворение. Хотя с прошлого года она увеличилась до десяти — мы стали бегать не просто по городу, но и на озеро.
Конечно, психологически тоже было непросто: ого, целых десять колометров! Как пел Высоцкий, «я ж на этой на дистанции помру, не охнув...». Не померла. Наоборот, понравилось.
Чтобы не оставлять детей одних дома, поскольку муж тоже не собирался прекращать свои пробежки, стали брать их с собой. Не поверите, они вошли в ритм гораздо быстрее меня. Глеб на дистанции такой темп набирает, что мне за ним уже не угнаться. И на марафоне так было.
Решение поучаствовать в экомарафоне семья Ключинских приняла коллегиально. Хотя первым идею, как это часто бывало, вбросил глава семейства.
Ольга:
— Виталий предложил испытать себя. Я поначалу сомневалась, сдюжим ли. А потом рассудила: в принципе, дело это добровольное, никто нас в шею не гонит. Всегда можно будет если не сойти с дистанции, то перейти на шаг. Решила — была не была. Но тут возникла неожиданная сложность: Глеба по возрасту не хотели допускать к участию. Пришлось обращаться к организаторам напрямую, уверять их, что мальчишка физически и психологически готов преодолеть такое большое расстояние. Разрешили с условием, что бежать он будет вместе со мной. Демид тоже хотел за нами увязаться, но у него без вариантов — мал ещё.
Глеб:
— Я не люблю короткие дистанции. Ну не получается у меня быстро пробежать 100 метров, к примеру. Зато я могу бежать долго, пусть и не очень быстро. Поэтому стартовать в полумарафоне нисколечки не боялся. И даже не сомневался.
Ольга:
— Зато я сомневалась. И зря, как оказалось. Когда мы вышли на старт, все остальные участники были до того сосредоточены, что казались абсолютно неприступными, чужими людьми. Которым до тебя нет никакого дела. Но когда начался бег, все вдруг стали одной большой командой, не только переживающей, но и поддерживающей друг друга. На дистанции, каюсь, я несколько раз пыталась сбавить темп и перейти на шаг. Но бегуны, которые бежали рядом или навстречу, возвращаясь к точке старта, подбадривали: «Давай, давай! Молодчинка! Чуть-чуть осталось! Рыжие рулят!». Это было так неожиданно и приятно, что просто шагать было невозможно. Так что из 22 километров я прошла от силы метров 700, не больше. К тому же впереди постоянно маячила спина Глеба, сильно отстать от которого мне было стыдно.
Глеб:
— А я вообще всю дистанцию пробежал. Как папа. Но, если честно, сойти желание появлялось. Только стыдно было...
Ольга Ключинская утверждает: марафонский бег — это не столько физическое, сколько психологическое испытание. Не каждому по силам несколько часов кряду методично бежать, не ожидая в конце даже минимальной награды. Кроме удовлетворения от ощущения того, что ты смог преодолеть не только многокилометровый маршрут, но, в первую очередь, себя. Со стороны это кому-то может показаться бессмысленным занятием, не сулящим ничего, кроме многих часов потерянного времени.
Ольга:
— Слыхала я в адрес нашей семьи и такое мнение. Но, знаете, лучше пару часов пробежать в своё удовольствие, потратить час на то, чтобы искупаться в бодрящей ледяной воде, чем провести это время на диване у телевизора. Впрочем, каждый выбирает по себе. Наша семья свой выбор в пользу здорового образа жизни сделала, и мы нисколько об этом не жалеем.
А ещё, убеждена Ольга, совместные занятия спортом, тем более участие в таких серьёзных испытаниях, как марафонский забег, идут семье только во благо. И вспоминает, как после финиша, где их с Глебом ждал, подпрыгивая от нетерпения, семилетний Демид, они все вместе стали переживать за папу. Он накануне не очень хорошо себя чувствовал и на старт забега вышел не в самой лучшей физической форме. И всё же марафонскую дистанцию преодолел. Первую в своей жизни. Но, судя по всему, не последнюю. Потому что сегодня семья Ключинских готовится к новым стартам, планируя пробежать марафон и полумарафон на время. И что-то нам подсказывает, что всё у них получится.
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