В Советском районе будут работать три пляжа

В Советском районе к купальному сезону готовят три организованных пляжа на Любенском озере, в Ро­повском заливе и на Соже в районе Шведской Горки. Остальные водоёмы объяв­лены запретной для отды­ха зоной, пишет городской журнал «Белка».

Купальный сезон бу­дут открывать официаль­но. Это произойдёт 1 июня.

Раньше лезть в воду не ре­комендуется, так как спа­сатели ещё не гарантируют полную очистку дна от на­несённых за зиму травмоопасных предметов. А вот ко Дню защиты детей всё уже будет готово. В том числе оборудованные места для купания самих детей.

Качество воды в грани­цах всех официальных пля­жей будет на постоянном лабораторном контроле. Администрация Советско­го района специально за­ключила договор об этом с подрядной организацией. При необходимости огра­ничения на купание будут вводиться вовремя.

Спасатели на водах свою вахту на оборудованных пляжах уже несут. В их распоряжении имеются все необходимые средства для оказания экстренной помо­щи терпящим бедствие. Ра­ботники надеются, что бро­саться в воду им не придёт­ся, ведь накануне правила поведения на воде будущим отдыхающим напомнили в учреждениях образования и трудовых коллективах.

Правила поведения су­ществуют не только в во­де, но и на окружающей её территории. Следить за их выполнением будет мили­ция. Советский РОВД спе­циально выделяет сотруд­ников для патрулирования зон отдыха на весь лет­ний период. Делается это для того, чтобы отдельные нехорошие личности не портили настроение всем остальным.