Цыганка из Гомеля украла у пенсионера из Столина более 3 тыс. долларов, которые тот хранил в упаковке из-под шоколада
- 27 мая 2018, 09:41
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Анастасия Покровская, УВД Брестского облисполкома
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