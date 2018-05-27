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Цыганка из Гомеля украла у пенсионера из Столина более 3 тыс. долларов, которые тот хранил в упаковке из-под шоколада

  • 27 мая 2018, 09:41
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Пенсионер со Столинщины считал, что надёжно спрятал свои кровные деньги, ведь он проявил в этом немалую изобретательность: спрятал их на шкафу, в узеньком проёме между стеной и стареньким телевизором в... упаковке из-под шоколада.

Но такой тайник не стал преградой для представительницы цыганской диаспоры из Гомеля, которая в канун нового года вместе с подругами пришла к пенсионеру, якобы, для того, чтобы попросить продуктов.

После ухода незваных гостей мужчина не досчитался крупной суммы денег — более трёх тысяч долларов США и вызвал милицию, которая поймала К. по горячим следам.

Как выяснилось позднее, в этот же день, 31 января, женщина заходила «в гости» к ещё одной пенсионерке. Перевернула вверх дном полдома, но спрятанных пожилой женщиной денег так и не нашла...

В судебном заседании она признала себя виновной в обоих эпизодах и раскаялась в содеянном.

Суд на днях назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в условиях общего режима с конфискацией имущества.

Свои деньги пенсионер получил обратно. Правда, теперь он отлично понимает, что воры в курсе самых распространённых мест для тайников, поэтому обещал хранить свои кровные в финансовом учреждении.

Так, на всякий случай...


Анастасия Покровская, УВД Брестского облисполкома
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Места: Гомель (22419), Столин (37)

Метки: Криминал (9923)

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