В Гомельской области идет фотоохота на левых лесорубов

Фотоловушки, установленные в лесах Гомельщины, помогли в прошлом году выявить 36 нарушений, за первый квартал нынешнего — 8.

Лес имеет глаза и уши

Лесничий Добрушского лесничества вблизи агрогородка Иговка не один раз замечал свежие пни от незаконной рубки. Неизвестные воришки и в тот раз спилили около двух десятков сосен. Приготовили их к вывозу, но сделать это не успели. Поймать левых лесорубов с поличными помогли работникам Гомельского лесхоза фотоловушки, установленные в лесу. Опознать воров было не сложно. Ими оказались трое местных жителей, которые были зафиксированы на видеорегистратор. Камера в мельчайших подробностях сняла процесс погрузки семи стволов древесины на мотоблок с двумя прицепами. На снимке был отчетливо виден и номер мопеда, хозяин которого также участвовал в лесной операции. Уже на следующий день информация была передана в милицию, потом поступила в суд.

В Рассветовском сельском исполкоме, где составлялся административный протокол, рассказали, что ответственность понес только один сельчанин, который непосредственно спилил деревья и подготовил их к вывозу. Кроме серьезного штрафа левому лесорубу пришлось возместить и вред, причиненный природе, который составил 850 рублей.

В Добрушском лесничестве уточнили, что сумма ущерба определяется индивидуально в каждом случае, учитываются порода дерева и диаметр стволов. Если бы житель Иговки решил заготовить лесоматериал законным способом, то за эту сумму приобрел бы 20 кубометров леса. Незаконно вырубленные шесть кубометров обошлись ему втридорога. Вот такая наука, в том числе и другим любителям похозяйничать в лесу по своему усмотрению.

— Появление фото- и видеокамер в лесных массивах многих дисциплинирует и работает прежде всего на профилактику нарушений, наведение порядка в лесах, — подчеркнул инженер по охране леса Гомельского лесхоза Адам Дрозд. — Когда люди видят предупреждающие надписи о видеонаблюдении, поневоле задумываются над возможными последствиями своих действий. Тем более что никто не знает, где находятся такие установки, места их дислокации постоянно меняются. Обычно ловушки фото- и видеофиксации устанавливают в местах, где наиболее вероятны складирование мусора, незаконные рубки и другие противоправные действия. Как правило, это участки леса, примыкающие к автодорогам и садоводческим товариществам, санаториям и другим зонам отдыха, где возможно массовое нахождение людей. Благодаря новым технологиям у лесоводов появилась отличная возможность привлекать таких нарушителей к ответственности.

В Гомельском лесхозе, где установлено около 20 фотоловушек, за прошлый год было составлено 9 протоколов о нарушении природоохранного законодательства. Правда, двоих нарушителей, зафиксированных видеокамерой, найти и привлечь к ответственности не удалось. В первом случае камера зафиксировала украинские номера автомобиля, во втором их рассмотреть не смогли, хотя это бывает крайне редко. Среди нарушителей — те, кто вывозит в лес бытовой хлам, самовольные порубщики леса, заготовители березовых веников (в лесничестве для этого нужно брать разрешение), любители природы, которые оставляют после себя непотушенные костры.

В пригородных лесах Гомеля много отдыхающих, которые с наступлением тепла предпочитают выезжать на лоно природы. Но многие ведут себя как дикари: буквально уничтожают ландышевые поляны, заготавливая букеты на продажу, мусорят, оставляют автографы на стволах деревьев. Нынешней весной, например, зафиксированы случаи несанкционированной заготовки березового сока. Согласно положению Лесного кодекса, граждане могут проводить ее только на тех участках, которые определены для этой цели лесхозом. Технические стражи порядка помогают лесной охране привлекать таких нарушителей к ответственности.

Действительно, видеокамеры, которыми сейчас нашпигованы города, потихоньку мигрируют в агрогородки и на объекты сельского хозяйства, а также в леса. И там хватает любителей похозяйничать вопреки закону. Как отметила инженер по охране и защите леса Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Татьяна Царикова, одни не прочь свалить под кусты машину или тележку мусора, ленясь довезти его до полигона, другие нарушают правила пожарной безопасности, занимаются браконьерством, уничтожают растения-«краснокнижники». Так что современные цифровые технологии позволяют лесной охране работать более эффективно. Лес теперь имеет свои глаза и уши в виде ловушек фото- и видеофиксации.





Волки, лоси и браконьеры

В настоящее время такие установки имеются в каждом лесхозе. Примерная стоимость одной из них — от 300 до 450 рублей. Висят они обычно на 5-метровой высоте, что позволяет иметь большой обзор и возможность рассмотреть лицо нарушителя. Устройство начинает съемку после срабатывания датчика движения и может длительное время работать в автономном режиме: ему не страшны сильный дождь, крепкий мороз или порывистый ветер. Так что, проходя мимо, не всегда можно заметить эти мобильные устройства (их корпус окрашен под кору дерева). В Лельчицком лесхозе, например, фотоловушка в прошлом году помогла выявить человека, который занимался хищением готовой лесопродукции. Фотоматериалы были переданы в милицию, нарушитель понес наказание.

Конечно, в зону обозрения камеры часто попадают звери и птицы. В том же Лельчицком лесхозе в прошлом году камера засняла любопытную белку, которую очень заинтересовала фотоловушка, осторожную лису, разгребавшую норы мышей-полевок, матерого волка, вышедшего на ночную охоту. Попались в кадр даже дикий кабан и лось, который приходил лакомиться осиновой корой.

— Качество картинки всегда хорошее. Встроенный GSM-модуль позволяет в режиме реального времени получить сделанный камерой снимок посредством ММS-сообщения или передачи на электронный адрес лесхоза, — рассказал ведущий инженер по охране леса Лельчицкого лесхоза Григорий Литвиненко.

Другими словами, на мобильный телефон работника лесхоза приходят фотографии с только что зафиксированным нарушением. И если это не четвероногий лесной житель, остается только принять меры по его задержанию и составлению протокола.

Кстати, новые технологии задействованы в лесном хозяйстве и в учете диких животных. Для этого раньше использовался авиаучет. Но это слишком дорогое удовольствие. Поэтому в последнее время на смену ему во многих сферах лесной хозяйственной деятельности пришли беспилотные летательные аппараты. Преимущества беспилотника очевидны, а фото- или видеосъемка становятся достоверным документом, подтверждающим наличие зверей в охотугодьях. С учетом того, что беспилотник пролетает за один раз от 30 до 40 километров (на высоте 100 метров) и охватывает наблюдением полосу более одного километра, метод хорошо оправдал себя как по достоверности результатов, так и по затратам, рассказали в Национальном парке «Припятский».

Незаменимы беспилотники, оборудованные камерой и GPS-приемником, в лесном хозяйстве и для оценки ущербов от пожаров и других стихийных явлений. Нередки случаи, когда между общественными организациями и бизнесом возникает конфликт интересов. Для разрешения споров, которые требуют объективной картины, используется материал, снятый с помощью беспилотника. В дополнение к мониторингу природных ресурсов лесник или госинспектор может оперативно отследить незаконную вырубку леса, а егерю не приходится тратиться на бензин в погоне за браконьерами.

Дрон над рекой или озером — это еще одно средство профилактики от всякого рода злоумышленников. Заслышав шум моторной лодки инспектора, нелегал имеет время, чтобы спрятаться или утопить сети и другие запрещенные орудия лова рыбы. Оперативная съемка с высоты в режиме реального времени такого шанса не дает.



