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Большие и маленькие, яркие и не очень. В Гомеле запускали воздушных змеев

  • 26 мая 2018, 16:31
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Пятый юбилейный городской фестиваль воздушных змеев и радиоуправляемых моделей прошел на небольшой площадке в центре Гомеля на улице Артема. Строгих требований и критериев к запускаемым змеям не было: это могли быть как самодельные, так и заводские модели.

Фестиваль воздушных змеев традиционно проводится в конце мая, в преддверии Дня защиты детей. Его главные участники — это дети, которые занимаются в Гомельском городском центре дополнительного образования, и их родители.















Иван Яриванович, TUT.BY
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