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Фотофакт: на пересечении Фрунзе и Интернациональной автобус столкнулся с фурой

  • 26 мая 2018, 16:14
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Серьезное ДТП случилось сегодня на перекрестке улиц Фрунзе и Интернациональной. Пассажирский городской автобус МАЗ столкнулся с фурой, об этом сообщают очевидцы происшествия.

Фотографии аварии появились в вк-сообществе «Это Гомель, детка!». Официальной информации пока не поступало.

Фото - Vlad Builder


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Места: Гомель (22415)

Метки: ЧП и ДТП (78), Авто (5301)

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