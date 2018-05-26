В Гомеле снова спасали утят — фото

Вчера на пруду на проспекте Космонавтов подростки помогли троим утятам выбраться из плена.

Мы уже писали о двух случаях, когда МЧС спасали утят. Первый случай произошел на «Восточном обходе» — там птенцы попали в люк ливневой канализации, а второй случай произошел на Речицком проспекте — там сотрудник МЧС помог утятам перейти дорогу.





Читатель «Сильных новостей» поделился еще одной историей спасения птиц. На пруду возле перекрестка проспекта Космонавтов и улицы Озерной утята попали в водный коллектор. Неравнодушные гомельчане помогли им выбраться из бетонного плена. Дольше всего пришлось возиться с последним утенком, который запутался, но и он обрел свободу. Судя по фото, обеспокоенная мама-утка находилась все время неподалеку.



