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В Гомеле снова спасали утят — фото

  • 26 мая 2018, 11:05
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Вчера на пруду на проспекте Космонавтов подростки помогли троим утятам выбраться из плена.

Мы уже писали о двух случаях, когда МЧС спасали утят. Первый случай произошел на «Восточном обходе» — там птенцы попали в люк ливневой канализации, а второй случай произошел на Речицком проспекте — там сотрудник МЧС помог утятам перейти дорогу.


Читатель «Сильных новостей» поделился еще одной историей спасения птиц. На пруду возле перекрестка проспекта Космонавтов и улицы Озерной утята попали в водный коллектор. Неравнодушные гомельчане помогли им выбраться из бетонного плена. Дольше всего пришлось возиться с последним утенком, который запутался, но и он обрел свободу. Судя по фото, обеспокоенная мама-утка находилась все время неподалеку.



gomel.today
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