В Гомеле сотрудник МЧС перевёл утят через дорогу — видео

Спасатель помог перейти через дорогу утке с утятами.

Всю эту картину увидели проезжавшие мимо люди, впоследствии выложившие видео в «Твиттере». На ролике видно, как сотрудник МЧС буквально спас птицу и её детёнышей, которые рисковали быть раздавленными машиной на дороге, пишет Life.ru.

— Ми-ми-ми дня! Сотрудник МЧС в Гомеле перевёл уточек через дорогу, — написал автор.

Буквально за пару дней это уже второй случай, когда МЧС спасает утят. Вчера на «Восточном обходе» спасатели помогли птенцам выбраться из канализационного люка.