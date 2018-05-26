«Ребята поддерживают». Как «Папа-тренер» из Гомеля вступился за гомофобов

Житель Гомеля Сергей Бычков написал письма в МВД и в МИД. В первом он поблагодарил милицию за оперативную реакцию на радужный флаг, вывешенный 17 мая над посольством Великобритании. Во втором пожурил МИД за пассивность в вопросе «ЛГБТ-пропаганды», сообщает Еврорадио. Копии писем Сергей разместил на своей странице в Фейсбуке.

Гомельчанин считает, что посольство совершило «шаг, откровенно плюющий на семейные ценности и семью, а также направленный на подрыв демографической безопасности нашей страны». Вдобавок он убежден, что через подобные действия происходит «навязывание гомосексуализма и секс-меньшинств».

Сергей Бычков — отец троих детей. Возглавляет общественную организацию «Совет отцов города Гомеля», руководит местной «Папа-школой», в которой будущих пап готовят к рождению ребенка.

Содержание писем вызвало вопросы у пользователей сети. Сначала Сергей пытался отвечать, но потом отключил комментарии. Еврорадио всё же захотелось узнать, чем ЛГБТ-флаг так задел гомельчанина.

Еврорадио: Почему вы решили написать в МВД и МИД?

Сергей: Я понимаю, что в Беларуси много граждан недовольно тем, что произошло, но их почему-то никто не поддержал. Вот поэтому мы решили высказать свою позицию по этому вопросу. Для белорусов важна семья и семейные ценности. А то, что произошло, — это реальная пропаганда гомосексуализма и ЛГБТ. Мы не имеем ничего против людей, подверженных этому, но мы считаем [вывешенный флаг] излишней пропагандой этих вещей.

Еврорадио: Вы с кем-то обсуждали эту тему?

Сергей: Мы обсуждали этот случай с представителями «Совета отцов». Ребята поддерживают эту версию. Прямая наша деятельность — популяризация семейных ценностей.

Еврорадио: Как вы считаете, почему ваши письма вызвали недоумение у пользователей Facebook?

Сергей: Я комментарии под постом удалил, потому что на нас полилась грязь — считаю, что это неправильно. Спорить ни с кем не собираюсь. Что касается других, возможно, нам надо было обратить внимание на проблему раньше. Я не могу комментировать действия других людей.

17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, посольство Великобритании в Минске вывесило над входом радужный флаг. Во всём мире он является символом людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Посол Британии в Беларуси Фиона Гибб в своем видеоблоге отметила: «Вывешивая флаг, дипломаты стремились поспособствовать продвижению прав ЛГБТ-сообщества и обратить внимание общественности на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются». Спустя три дня МВД Беларуси выступило с критикой этого шага, заявив: «Как ни крути, но однополые отношения — это подделка».

Спустя ещё три дня, отвечая на вопросы журналистов, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сказал, что каждое ведомство должно представлять себе последствия тех или иных действий. Также Макей выступил против навязывания белорусам чего-то, «неприемлемого для нашего менталитета».

Еврорадио: 17 мая — это Международный день борьбы с гомофобией. Почему вы называете вывешенный флаг «пропагандой», а не, например, знаком толерантности?

Сергей: Пускай этот день будет международным. Я как гражданин Республики Беларусь, считаю, что это подрывает основу семьи и семейные ценности. И это прямая популяризация того, что происходит.

Еврорадио: Но если мальчику нравится девочка, мужчине — женщина, разве можно навязать им другую ориентацию?

Сергей: Почему, например, запрещена порнография? Почему это всё происходит? Навязывание им вот этих ценностей влияет на нашу молодежь, на наше общество. Это пропаганда. Я так считаю.

Еврорадио: Вы представляете, что вам вдруг могут начать нравиться мужчины?



Сергей: Нет.





Еврорадио: Разве флаг может изменить такую позицию?

Сергей: Он влияет на нашу молодёжь, на их ценности и так далее. Если мы не запретим флаги, потом пойдут демонстрации.

Еврорадио: Вот вы еще в письме МВД намекаете, что вывешенный на посольстве Великобритании флаг — это «вызов и провокация». Что вы имеете в виду?

Сергей: Я считаю, что его вывесили для того, чтобы в нашей стране это вызвало резонанс.



Деньги деньгами, а ценности врозь

О толерантном отношении к сексуальным меньшинствам в наших широтах есть устойчивый штамп: эта ценность — не «наша», а «европейская». Сергей Бычков желает милиции «и дальше противостоять вызовам и провокациям, которые организовывают лица, финансируемые из-за рубежа, с целью подрыва безопасности нашей страны».

В то же время «Совет отцов города Гомеля» недавно проводил спортивный фестиваль в рамках проекта «БЕЛМЕД», финансируемого Европейским союзом. Как эти два факта могут соседствовать в одной картине мира?

«Я делаю акцент на финансирование именно подрыва семейных ценностей, — объясняет Сергей Бычков. — Это объективно, потому что если вы пройдетесь по различным грантам, которые предоставляются Беларуси, то среди них очень многие касаются ЛГБТ. Я не знаю, кто их выдаёт. Хотите — поищите».