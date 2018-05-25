Жители Центрального района Гомеля чаще других зарабатывают на сдаче квартир

На 1 апреля 2018 года в Гомельской области деятельность по сдаче внаем или в аренду жилых и/или нежилых помещений осуществляли 10 284 физических лиц. Это на 492 человек больше чем на 1 апреля 2017 года.

За первый квартал 2018 года граждане-арендодатели заплатили в бюджет 632,15 тыс. рублей, что на 38,4 тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество данной категории плательщиков состоит на учете в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по: Советскому (1 720 чел.), Железнодорожному (1 557 чел.), Центральному (1 419 чел.) районам г. Гомеля.

Исходя из численности районов Гомеля выходит, что активнее всего предлагают недвижимость в наем жители Центрального района, где на 84 жителя приходится один квартиросдатчик.

Отметим, что в случае если доход, полученный физическим лицом за 2018 год от сдачи внаем жилого помещения превысит 6 116 руб., то такой доход в соответствии подлежит налогообложению подоходным налогом по ставке в размере 13% на основании налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц, которую гражданин обязан будет представить в налоговый орган по месту постановки на учет в срок не позднее 1 марта 2019 года.