В Добруше молодой водитель «Пассата» не уступил дорогу 70-летнему мопедисту

Авария произошла утром 24 мая на перекрестке неравнозначных дорог. Предварительную информацию о случившемся сообщили в областной ГАИ.

Как отмечается, 24-летний водитель «Фольксвагена Пассат», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества мопеду «Фада». В результате столкновения легковушки и двухколесного транспортного средства пострадал в 70-летний мопедист.

Пенсионер ехал по проспекту Луначарского со стороны железнодорожного переезда. Пострадавшего водителя «Фады» доставили в Добрушскую центральную райбольницу.







