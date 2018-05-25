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В Добруше молодой водитель «Пассата» не уступил дорогу 70-летнему мопедисту

  • 25 мая 2018, 16:25
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Авария произошла утром 24 мая на перекрестке неравнозначных дорог. Предварительную информацию о случившемся сообщили в областной ГАИ.

Как отмечается, 24-летний водитель «Фольксвагена Пассат», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества мопеду «Фада». В результате столкновения легковушки и двухколесного транспортного средства пострадал в 70-летний мопедист.

Пенсионер ехал по проспекту Луначарского со стороны железнодорожного переезда. Пострадавшего водителя «Фады» доставили в Добрушскую центральную райбольницу.




Арина Сухова, Гомельская правда
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