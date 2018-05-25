На улице Федюнинского ограничат автомобильное движение

Наступает летний сезон и то тут, то там в городе начинаются ремонты и реконструкции различных коммуникационных сетей. В связи с этим происходят изменения в движении транспорта.

Для выполнения работ по объекту «Капитальный ремонт участка тепловой сети между ТК 34-06/10 — ТК 34-06/12 по ул. Федюнинского в г. Гомеле» и «Капитальный ремонт участка тепловой сети между ТК 34-06/16 — ТК 34-06/18 по ул. Федюнинского в г. Гомеле» с 9.00 28 мая до 23.00 11 июня будет частично ограничено движение транспорта по улице Федюнинского (одну полосу по нечётной стороне) на участке от улицы Лепешинского до здания, расположенного по адресу улица Федюнинского 19, корпус 18.