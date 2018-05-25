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С 25 мая по 5 июня автомобили должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневных ходовых огней

  • 25 мая 2018, 12:42
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Госавтоинспекция напоминает, что в это время проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».


Во время проведения мероприятия на механических транспортных средствах при движении в светлое время суток должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии). За не выполнения данного требования предусмотрено административная ответственность до 2 базовых величин.

Также 25 мая в стране проводится Единый день безопасности дорожного движения «Сделаем лето безопасным вместе!», направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в ГАИ УВД облисполкома.


Анастасия Макеева, Гомельская правда
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