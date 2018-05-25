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В Гомеле в кафе украли мобильный телефон, подозреваемая — девушка с розой

  • 25 мая 2018, 12:01
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В минувшее воскресенье, 20 мая, в кафе «Бургер Люкс» на пл. Привокзальной украли мобильный телефон «Нокиа 5». Подозрение пало на девушку с розой, которая находилась в заведении примерно с 9.50 до 10.20.

На вид девушке 25 лет, рост 170-175, была одета в красное платье.



Если вы узнали девушку с фото, просьба сообщить информацию по телефону +375 (29) 608-25-02.


gomel.today
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Места: Гомель (22409)

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