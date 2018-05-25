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Гомельчан, которые украли алкоголь из магазина «Барон», нашли по каплям крови на асфальте

  • 25 мая 2018, 11:38
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Вчера утром в магазине «Барон» по ул. Б.Хмельницкого оказалась разбита стеклянная дверь, а неподалеку лежал пакет со спиртным. Уже спустя пару часов в социальных сетях появились фото с задержанием подозреваемых: трех парней заковали в наручники и уложили лицом вниз.

Стали известны подробности преступления. К приезду омоновцев рядом с магазином никого не было, но у разбитой двери обнаружили капли крови. Видимо, битье стекол не прошло бесследно: злоумышленник порезал руку.


И что самое удивительное — дело одной каплей не ограничилось, преступники оставили за собой кровавый след. След крови привел не только к пятиэтажке, но и к квартире преступника. Несмотря на требование открыть дверь, никто не реагировал, однако шум за дверью выдавал злоумышленников, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.



Пришлось обратиться за помощью к МЧС: с помощью пожарной лестницы омоновцы попали через окно в квартиру, где в это время крепко спали мужчины.

Трое мужчин задержаны, двое из них имеют судимости: один за незаконный оборот наркотиков, второй — за совершение грабежа. Выяснилось, что наследили кровью сразу двое подозреваемых, у них на руках были обнаружены следы от порезов. Помимо спиртного, мужчины украли мобильный телефон и деньги.


Возбуждено уголовное дело.


gomel.today
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Места: Гомель (22409)

Метки: Криминал (9917), Главное (5938)

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