Сайты-однодневки, благотворительность, товары по заниженной цене. Как в Гомельской области наивные пользователи клюют на «липу» в сети

Количество совершаемых мошенниками преступлений в сети растет с каждым годом. О тенденциях, способах обмана и мерах защиты рассказали на брифинге в отделе по раскрытию преступлений в сфере высоких ехнологий криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома.

Поводом для встречи с журналистами стал всплеск по некоторым видам преступлений. За четыре месяца этого года только в Гомельской области зарегистрирован 181 факт — на 35 больше, чем за такой же период в прошлом. Ежедневно в ОРПСВТ поступает 10–15 сообщений о «компьютерных преступлениях».

Среди наиболее популярных мошеннических схем — сбор денег в благотворительные фонды. Чаще всего — на лечение ребенка. Поэтому прежде чем творить добро, рекомендуется проверить сведения об адресате, попросить отчет о поступлениях и тратах.

Не менее частый способ — приходящие в соцсетях сообщения от друзей и знакомых. Они вдруг просят перечислить деньги на счет, пополнить баланс телефона, а иногда прислать реквизиты банковской карточки.

— Доверившись, человек тут же фотографирует карточку и отправляет снимок, — описывает нехитрую схему начальник отдела Игорь Александров. — Со счета исчезают деньги. А позже выясняется, что украл их мошенник, сначала взломавший чужую анкету. Чтобы избежать такого, достаточно позвонить знакомому и уточнить, просил ли он вас о помощи.

Высок риск потерять деньги, совершая покупки. Особенно когда товар предлагают по сказочно низким ценам. И просят предоплату. На такой «развод» попался недавно житель Жлобина. В соцсети он договорился с пользователем из Екатеринбурга о покупке кожаных сидений для BMW. Следуя указаниям, перечислил 278 рублей на счет электронного кошелька. После этого продавец тихо исчез, удалив учетную запись.

— Недавно столкнулись с использованием сайтов-однодневок, — старший оперуполномоченный отдела Евгений Орлов говорит о новинках в арсенале сетевых вымогателей. — Пожилому человеку приходит письмо о неких инвестиционных программах для поддержки престарелых. В инструкции велят переходить по ссылке, регистрироваться, потом — оплатить небольшую сумму за подтверждение подписи. А затем под различными предлогами начинается выкачивание денег. Иногда это длится больше месяца. Когда потерпевший наконец-то приходит к нам, выясняется, что ни сайта, ни электронного адреса, с которого пришло письмо, уже нет.

Как ни удивительно, по-прежнему практикуется способ, возникший еще до развития интернета. Начинается все с радостной вести о фантастическом выигрыше в лотерею, в которой вы не участвовали, или баснословном наследстве от заграничного родственника, о существовании которого не подозревали. Чтобы получить состояние, сперва нужно оплатить юридические процедуры. Итог предсказуем.