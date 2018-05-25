«Чем дышать? Где ходить? Куда деваться детям?» Гомельчане против уплотнения старой застройки

Перестройка сложившихся микрорайонов ставит ребром разные житейские вопросы. Дополнительная нагрузка на дома и сети, вырубка деревьев, минимализм игровых площадок...

Где это оправданно, там и жители легче воспринимают перемены на фоне временных неудобств. А где не все узкие места просчитаны, разгораются нешуточные страсти.

В Гомеле вновь возник спор вокруг уплотнения сложившегося жилого массива. Квартал в центре города на пересечении улиц Рогачевская и Кирова привязан к интенсивному дорожному движению и крупному торговому центру — универмагу «Центральный». Дома в три—пять этажей здесь строились в 50—60—х. Тогда же формировалась внутренняя инфраструктура, подчиненная дефициту площади. Ныне это небольшой двор на несколько многоэтажек, дорожки вдоль них, заставленные автомобилями, и сквозной проход для горожан, потоками идущих от универмага и обратно. Теперь здесь на месте сноса частного усадебного дома должна появиться девятиэтажка, которую заселят 36 семей.

Жильцы микрорайона, обратившиеся в «СБ», настаивают: о грядущей стройке узнали буквально в марте, когда на подъездах появились объявления о встрече с представителями городских служб. Пенсионер Илья Киселев — один из местных старожилов:

— Наш дом построили в 1962 году, с тех пор здесь живу. В основном все друг друга знают. Когда на дверях появилось объявление о собрании, много людей пришло. То есть оно было вывешено, и жильцы его прочитали. Каково же было удивление, когда нам сообщили, что общественное обсуждение по строительству этого дома прошло еще в 2015 году. И тогда замечаний не поступило. Но никаких общественных обсуждений ни я, ни другие жильцы не помнят. Если оповещали на сайте администрации, так не заглядывать же туда каждый день. Интернет тоже есть не у всех.





О том, что замечания имеют место быть, говорят наперебой. Выдержат ли коммуникации, местами прогнившие в домах? Как отреагируют стены, возведенные полвека назад? Например, в одном из домов есть квартира, где зафиксировано смещение стеновой панели. Другой старожил здешнего квартала Владимир Васильев искренне не понимает, почему выбран именно их перегруженный двор:

— Чем дышать? Где ходить? Куда деваться детям? У нас и без того все по минимуму: зеленая зона, двор, игровая площадка, лавочки впритык к автомобилям. А еще добавится 36 семей! Но должно же быть какое—то пространство для жизни. А у нас получается стены, асфальт да колеса.





В администрации Центрального района, на чьей территории разгорается спор, готовы к объяснениям. Первый заместитель главы Дмитрий Потапков описывает ситуацию, опираясь на имеющиеся решения и документы:

— По генеральному плану эта площадка отведена под жилую застройку. Заказчиком выступает УКС Гомельского горисполкома. Согласно представленному протоколу, общественное обсуждение состоялось в 2015 году с соблюдением норм законодательства. А это означает, что объявления размещались на сайте администрации, в городской газете и на досках объявлений у подъездов. Письменных замечаний и предложений тогда не поступило. Поэтому были начаты необходимые подготовительные работы. Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Предусмотрено благоустройство территории. Компенсационные посадки будут проведены в обязательном порядке. Вместо удаленных высадят 50 быстрорастущих деревьев, 5 кустарников и восстановят 352 квадратных метра газона...

Тем временем жильцы домов собрали более 150 подписей для того, чтобы получить ответы на вопросы, которые для них остаются открытыми. Люди понимают, что для Гомеля актуальна проблема дефицита свободных площадок под строительство жилья. Основные практически освоены. Поэтому город и вынужден тесниться. Однако каждая история, в которой идет речь об уплотнении застройки и вырубке деревьев, — это всегда особый случай, и подходить к подобным решениям нужно предельно взвешенно.