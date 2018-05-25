ГАИ в пятницу начнет отработку дороги Р-88 в Гомельской области

Сотрудники Госавтоинспекции с пятницы 25 мая будут отрабатывать автотрассу Р-88 в Гомельской области, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельской области

Патрули инспекции будут два дня дежурить на автомобильной дороге Житковичи — деревня Городок — граница Украины.

«С 25 по 27 мая текущего года сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области будут проводить массированную отработку автомобильной дороги Р-88», — сказали в управлении.

Там также сообщили, что при контроле автомобильного движения на трассе будут использоваться гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением требований ПДД.

По информации УВД, наряды ДПС разместятся в тех местах, где имеется повышенная вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий.