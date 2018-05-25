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Доброты пост. В Гомеле спасли упавших в люк утят — фото

  • 25 мая 2018, 09:44
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Во вторник работники МЧС выехали по необычному вызову: помощь понадобилась утятам.

В пресс-службе МЧС рассказали, что инцидент произошел на Восточном объезде. Утка с маленькими утятами переходила дорогу, но для малышей это стало настоящим испытанием — они провалились в люк и находились в трубе диаметром 30 сантиметров, между люком ливневой канализации и сборным коллектором на глубине 4 метров.

Спасатели не проигнорировали происшествие и с помощью специального оборудования вытащили утят и отпустили их в озеро.







gomel.today
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