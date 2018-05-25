Гоу на пляж! Погода в Гомеле на выходные

Последние весенние выходные будут жаркими: синоптики обещают до +25°С.

Уже сегодня после трудной рабочей недели можно смело отправляться на пляж. Лишь к вечеру жара начнет потихоньку спадать, но ниже +20°С столбик термометра не опустится.

В субботу и воскресенье также будет солнечно и без осадков. Лишь завтра синоптики предупреждают о ветре с порывами до 12 метров в секунду, но вряд ли такой пустяк способен испортить выходные и помешать намеченным планам.