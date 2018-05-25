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Гоу на пляж! Погода в Гомеле на выходные

  • 25 мая 2018, 09:28
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Последние весенние выходные будут жаркими: синоптики обещают до +25°С.

Уже сегодня после трудной рабочей недели можно смело отправляться на пляж. Лишь к вечеру жара начнет потихоньку спадать, но ниже +20°С столбик термометра не опустится.

В субботу и воскресенье также будет солнечно и без осадков. Лишь завтра синоптики предупреждают о ветре с порывами до 12 метров в секунду, но вряд ли такой пустяк способен испортить выходные и помешать намеченным планам.


gomel.today
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Места: Гомель (22409)

Метки: Погода (1821), Главное (5938)

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