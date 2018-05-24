Мужчина вышел из СИЗО, изнасиловал и убил гомельчанку: уголовное дело о преступлении 10-летней давности передано в суд

Трагедия разворачивалась 25 января 2008 года. 39-летний житель Буда-Кошелевского района условно досрочно освободился из СИЗО № 3, где отбывал наказание за избиение женщины. Однако мужчина на путь исправления не встал.

Имея не снятую и не погашенную судимость, он вечером того же дня напал на женщину в районе улицы Малайчука, сорвал с нее одежду, избил тупым предметом, а также руками и ногами. На этом пьяный будакошелевец не остановился, изнасиловал ее и оставил умирать. 39-летняя гомельчанка скончалась на месте происшествия.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Пинигин, в 2008 году на месте происшествия был проделал значительный объем работы. Изъяты вещественные доказательства, проведены различные экспертизы, по результатам одной из них был выявлен генотип мужчины. Этот результат направили в республиканскую базу, откуда в конце 2017 года пришла информация о совпадении генотипа с обвиняемым. После чего управление Следственного комитета по Гомельской области провело ряд следственный действий, в том числе повторную генотипоскопическую экспертизу.

Прокуратура изучила и направила в областной суд уголовное дело. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера; изнасиловании и иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшей с применением насилия, лицом, ранее совершившим изнасилование.