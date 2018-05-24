Фотофакт: прекрасные ирисы зацвели на болотах Туровщины

Дикие желтые болотные ирисы зацвели в заливных болотах около города Турова, красивые цветы снял фотограф Альфред Микус.

Комфортная весна и отсутствие заморозков в этом году позволили белорусской природе проявить себя во всей красе: многие растения зацвели раньше и обильнее обычного, к радости жителей страны.

«Первый раз в жизни увидел вживую, как сказочно красиво растут и цветут дикие желтые болотные ирисы в заливных болотах около Турова», — рассказал фотограф.

Судя по фотографиям, на болоте выросло действительно немало ирисов, которые пышно зацвели.

Болотный ирис — многолетнее растение, в природе вырастает до 75–160 сантиметров. Чаще всего болотный ирис встречается в Африке, Европе, Западной Азии и в Закавказье.