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Видеофакт: в Новобелице бездомный непонятно зачем и неизвестно чем натирает ограды и лавочки. Родители бьют тревогу

  • 24 мая 2018, 14:58
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Читательница «Сильных новостей» прислала нам, мягко говоря, странное видео. На нем мужчина, по виду бездомный, зачем-то трет руками металлическую ограду.

Обеспокоенная мать сообщает, что мужчину можно часто встретить в Новобелице. Кроме оград он также трогает скамейки. «Дети могут заболеть заразными болезнями», — пишет автор видео.


gomel.today
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