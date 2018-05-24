«Это мстительный, не признающий своих ошибок человек». Директор СШ № 3 написала заявление в милицию на блогера

Директор СШ № 3 Стороженко Нина Михайловна написала в милицию заявление на блогера: она обвиняет Артема Шапорова в унижении чести и достоинства, а также в использовании в заставке видео ее фото в форме с нацистской символикой.

Новость о том, что директор угрожает многодетной маме постановкой в СОП из-за обрисованных обоев и больной собаки, мгновенно разошлась по Гомелю. Однако несмотря на все заверения Нины Михайловны, что никаких угроз не было, факты говорят сами за себя: на аудиозаписи телефонного звонка отчетливо слышно, что директор не единожды пугает мать внезапным приездом с комиссией и постановкой на учет, если не будут выполнены все ее требования.

Теперь Нина Михайловна взялась за «виновника» всех своих бед, за блогера Артема Шапорова. Она написала заявление в милицию, где обвинила Артема в том, что тот «одел» ее в форму с нацистской символикой, чем унизил ее честь и достоинство. Кроме того, содержание самого ролика также не пришлось директору по вкусу.

По словам Артема, он не планировал оскорблять директора, а лишь хотел «вскрыть „гнойник“, который появился в данный момент в этой школе». Он осуждает Нину Михайловну и как педагога, и как человека и считает, что ее поведению нет никакого оправдания.







Многие говорили о том, что порядок в квартире многодетной мамы был наведен специально к приходу блогера. Намотав эту информацию на ус, Артем позавчера вечером нанес внезапный визит, но ничего нового так и не увидел: в квартире порядок, дети чистые и под присмотром. «Для себя я сделал вывод, что был прав», — с уверенностью заявляет блогер.

Вызов в милицию стал для Артема неожиданностью, однако он готов идти в суд и отстаивать свою точку зрения. «Я не против суда. Я готов прийти в суд и показать людям, что же за человек — этот директор. Если суд признает мою вину, то я готов понести соответствующее наказание, так как нарушать закон я не намерен», — говорит блогер. Но на сегодняшний день Артем никакой вины за собой не чувствует.





«Данная ситуация в очередной раз показывает сущность директора. Это мстительный, не признающий своих ошибок человек. Даже в случае, когда тысячи людей осудили ее поведение, она пытается оправдаться и продолжает доказывать свою правоту», — рассказывает блогер.





Наказание по данной статье предусматривает штраф до 10 базовых. Чью сторону примет суд и признает ли Артема виновным в том, что придал огласку делу и спас от нападок директора многодетную семью, покажет время.