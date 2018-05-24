В самом центре Гомеля открылась кулинария «Хорошо». Доступные цены и привычное с детства меню

В центре города наконец-то открылось заведение, где можно не просто перекусить или «выйти в свет», а просто накупить вкусной готовой еды. Полакомиться привычными с детства продуктами и блюдами по приемлемым ценам.





Кулинария входит в комплекс заведений, которые компактно разместились на проспекте Ленина, 10, рядом с «Молодежным театром»: «Red pub», «Lucky cat» и «Ферма». Теперь можно сказать, что спектр потребностей гомельчан в комплексе точно охвачен целиком: от шумных тусовок и посещений ресторана до экономичных и вкусных покупок в новой кулинарии.





«Сильные Новости» поговорили с директором открывшейся кулинарии Дмитрием Скоромным и шеф-поваром, главой гильдии шеф-поваров Беларуси, Александром Чикилевским про формат нового заведения и дальнейшие планы.





Формат заведения и ассортимент

«Формат — кулинария с простой, понятной и вкусной едой. То, что люди любят и знают, и то, чего так не хватает в центре города. Полно фастфудов, заведений разного плана, но совершенно нет мест, где можно прийти и купить вкусную свежую еду по разумным ценам», — рассказывает директор кулинарии Дмитрий Скоромный.





Его дополняет шеф-повар Александр Чикилевский:

— Наша цель — сделать знакомую еду, к которой привыкли люди. Это будут и привычные салаты: «Столичный», «Оливье», «Селедка под шубой», но в нашей интерпретации. Будет вкусно и недорого. Мне кажется, что по пути на работу каждый может взять себе лоток с салатом или горячим, а не брать «ссобойки». Как показывает практика, «ссобойка» может выйти еще и дороже. Будут еще и акции, когда можно будет прийти и взять еще дешевле, чем обычно. Ассортимент будет меняться достаточно часто, но какие-то топовые вещи всегда будут в наличии.





Блюда для вегетарианцев

«В наличии будут блюда и продукты, которые ориентированы на людей, не употребляющих мясо. Вегетарианство — обширное понятие: есть веганы, есть те, кто не ест мясо, но ест рыбу, есть те, кто кто не употребляет в пищу яйца и молочные продукты, — рассказывает Александр Чикилевский. — Мы постараемся учесть пожелания всех. Конечно, со старта работы ассортимент будет небольшим — необходимо сначала изучить спрос. Как только это произойдет, мы будем увеличивать линейку вегетарианских блюд. Сейчас пошла мода на здоровое питание. Поэтому, разумеется, мы будем использовать эти моменты в своей работе».

Акции и свежесть блюд

«У нас будут акции "Счастливые часы". Мы работаем с восьми утра до девяти вечера. Так что перед работой, можно заглянуть к нам и позавтракать. В утренние часы с 8 до 10 и в вечерние часы с 19 до 21 будет скидка 20% на всю продукцию собственного производства. Мы хотим максимально распродаваться и закрываться с пустыми витринами, чтобы все время была свежая еда», — делится планами Дмитрий Скоромный.





«В кулинарии, на самом деле, очень важно, чтобы еда не залеживалась. Иногда зайдешь в подобное заведение и видишь, что еда на витринах даже не вчерашняя. Я думаю, что наши акции будут интересны людям. Ну и полезны — ведь свежая еда полезнее, чем та, которая уже полежала», — рассказывает Александр Чикилевский.









Почему питаться у нас выгодно и полезно

«Я думаю, что холостяки скажут нам спасибо. Люди, которые живут небольшими семьями. Из собственного опыта могу сказать, что готовить на одного двух человек часто не так выгодно, как купить где-то уже готовую еду. Ну и естественно, на готовку тратится драгоценное время, — делится опытом Дмитрий Скоромный. — Некоторые позиции люди бы с удовольствием готовили, но дома их делать просто замучаешься. Например, те же блюда из фасоли или винегрет и селедка под шубой».









Время сейчас очень интенсивное — мужчины и женщины много работают, времени на приготовление пищи мало. Многие переходят на хот-доги и другой фастфуд. Но постоянно есть фастфуд- это не очень полезно, — рассказывает шеф-повар Александр Чикилевский, — Мы будем делать так, чтобы наша продукция была похожа на домашнюю еду. Даже не похожа, а была домашней едой. Понятно, что вкусы у всех разные, но мы постараемся охватить как можно большую группу людей.



