В Гомеле бухгалтер и продавец магазина присвоили более 10 тыс. рублей выручки, возбуждено уголовное дело

Факт хищения серьезной денежной суммы был выявлен сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Новобелицкого района в одном из продуктовых магазинов.

— В ходе проверки было установлено, что в период с августа 2017 года по февраль 2018-го бухгалтер-кассир, действуя в сговоре с продавцом, обеспечила последней доступ к кассовому суммирующему аппарату под ее паролем, позволяющим беспрепятственно производить отмены чеков по реализованным товарам. В результате были похищены денежные средства, принадлежащие магазину, в сумме свыше 10 тыс. рублей, что на момент совершения преступления превысило 424 базовые величины и является крупным размером, — рассказал начальник ОБЭП ОВД администрации Новобелицкого района, капитан милиции Павел Мыльников.

В отношении криминального дуэта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210 Уголовного Кодекса Беларуси — «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц в крупном размере». Санкции статьи предусматривают лишение свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.