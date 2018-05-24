3-летний гомельчанин отравился грибным супом

С начала года с признаками отравления грибами за медицинской помощью обратились 10 человек.

Официально подтвердилось два случая, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Среди пострадавших от употребления даров леса 38-летний житель Гомельского района и трехлетний гомельчанин. Ребенка с характерными признаками недомогания доставили в медучреждение. По словам родителей, накануне кормили малыша грибным супом из сушеных боровиков и подберезовиков.

Пациент из Гомельского района попал в больницу после употребления весенних грибов. Как пояснил врачам, ел жареные строчки и сморчки.

В области ежегодно фиксируются случаи отравления строчками, которые внешне очень похожи на съедобные сморчки. Это самые первые грибы, которые появляются в лесу в апреле — мае. Их нередко путают между собой, что опасно для здоровья.

— Ядовитое действие строчков связано с выделением гельвелловой кислоты, которая обладает гемолитическим свойством, — пояснила врач-гигиенист Марина Ковалева. — В строчках также есть другое токсическое вещество, обладающее нейротропными свойствами. Оно не разрушается и не переходит в отвар даже при долгом кипячении. Яд может накапливаться в организме, поражать печень.

И со съедобными сморчками нужно быть крайне внимательным. Употреблять их в пищу можно только после тщательного мытья и кулинарной обработки. Первые признаки отравления грибами проявляются через 6-12 часов после приема в пищу. У детей и пациентов, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, срок может сократиться до двух часов.

Основные симптомы отравления — плохое самочувствие, боль в животе, тошнота, переходящая в неукротимую рвоту. Иногда отмечается жидкий учащенный стул, сильная головная боль. Порой недомогание проходит и человек выздоравливает. В тяжелых случаях развивается различной степени желтуха.

По данным областного ЦГЭиОЗ, за 2017 год и начало текущего в регионе зарегистрирован 21 случай отравления грибами, пострадали 25 человек. Врачи-гигенисты рекомендуют быть предельно осторожным при сборе и употреблении даров леса. Помните, грибы нельзя включать в рацион детей, особенно маленьких.