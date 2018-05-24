Милиционеры нашли похитителей шуруповерта, пропавшего с улицы Советской

Ранее «Сильные новости» писали о необычном происшествии. 8 мая возле магазина «Аркада» на Советской во время строительных работ неизвестные украли шуруповерт «Bosch».

В ОВД Центрального района установили двух подозреваемых, попавших в объектив камеры наблюдения. Через несколько дней их личности были установлены, один из мужчин сознался в краже и вернул инструмент. Второй гомельчанин находился с ним за компанию.

Пока неизвестно какая дальнейшая судьба их ожидает. Их действиям дается правовая оценка.