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Больничные клоуны приглашают гомельчан на ежегодный фестиваль «День красного носа»

  • 24 мая 2018, 12:46
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Ежегодный фестиваль «День красного носа», приуроченный ко Дню рождения больничных клоунов Funny nose, пройдёт 27 мая в городе над Сожем.

С 12.00 до 16.00 на площадке Гомельского областного дворца творчества детей и молодёжи всех пришедших ожидают клоуны с игрой «Больничка», «Модным приговором», детской йогой, лабораторией по тестолепке, аппликациям и рисованию, мастерской по созданию кукол и музыкальных шумелок. Будут живая музыка, танцы, шарики и много другое.


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