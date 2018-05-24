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Ночью трое парней пытались ограбить пивной магазин «Барон», их задержали — фотофакт

  • 24 мая 2018, 11:34
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По имеющейся и пока не подтвержденной информации, в Гомеле несколько парней хотели «обчистить» пивной ларек, но были задержаны

Информация об инциденте появилась в сообществе «ЧП Гомель». 

Как стало известно «Сильным Новостям», грабителей было трое — все проживаю по близости от места преступления. Из бара алкоразбойники вынесли несколько разновидностей алкоголя.





gomel.today
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Места: Гомель (22399)

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