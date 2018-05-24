«Отвезли на свалку, забрали паспорт и поселили в автобус». На гомельском вокзале откроют арт-инсталляцию, посвященную жертвам трудового рабства

Инициаторами установки арт-объекта выступила областная организация Белорусского общества Красного Креста в сотрудничестве с Минским представительством Международной организацией по миграции и Гомельским отделением Белорусской железной дороги.

Инсталляция «Невидимые» разместится на втором этаже здания железнодорожного вокзала сроком на полгода. Официальная презентация состоится 25 мая в 10.00. По словам организаторов, цель мероприятия: привлечь внимание жителей и гостей Гомеля к проблеме торговли людьми, которая существует во всех странах мира и может коснуться каждого из нас.

Общественная арт-инсталляция «Невидимые» рассказывает реальные истории жертв современного рабства. Она состоит из десяти фигур-силуэтов — «призраков» людей, уехавших на заработки за рубеж и попавших в эксплуатацию. По оценкам Международной организации по миграции, с 2002 года около трех тысяч белорусов пострадали от торговли людьми. Среди жертв мужчины и женщины составляют примерно одинаковое количество; а каждый десятый пострадавший — ребенок. На фигуры нанесены истории, которые являются настоящими рассказами жертв современного рабства.

«В последнее время возникли проблемы с работой и зарплатой. Знакомый сказал, что можно поехать на заработки в Россию. Дал мне телефон российской фирмы, которая набирает на работу на строительство коттеджа. Я согласился и дал согласие. Одолжил у знакомых 500 долларов и поехал. Меня встретили на белорусском вокзале и отвезли на свалку мусора за город. Сразу забрали паспорт и поселили в автобус без окон и дверей. Окна были завешаны тряпками. Нас охраняли с травматическим оружием, при малейшем неповиновении стреляли. Поэтому работали целыми днями без выходных, перебирали мусор. Из бытовой техники извлекали драгметалл, старую мебель реставрировали, искали предметы старины и антиквариата. Питались тем, что находили. Вечером разжигали костер и готовили».

ВАЖНО. В Беларуси при непосредственном участии МВД давно создана горячая телефонная линия, сотрудники которой готовы проконсультировать по всем вопросам выезда за границу и безопасного пребывания там. Ее единый номер — 8 (801) 201-55-55, а звонок с любого телефона — бесплатный.