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Реконструкция улицы Жарковского и общественные туалеты на набережной. Утверждены планы строительства в Гомеле на 2018 год

  • 24 мая 2018, 11:06
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Гомельский городской Совет депутатов утвердил Инвестиционную программу города Гомеля на 2018 год, в которой был определен перечень объектов строительства, финансирование которых в 2018 году планируется осуществлять за счет средств городского бюджета.

Общий объем финансирования инвестиционной программы составляет 3 855 130,35 руб.

В перечень объектов строительства вошли:

  1. Благоустройство с устройством гостевой парковки по пер. Спартака в г. Гомеле
  2. Благоустройство с устройством гостевой парковки по ул. Спартака в г. Гомеле
  3. Капитальный ремонт ул. Жарковского на участке от ул. Советской до ул. Кирова в г. Гомеле
  4. Капитальный ремонт и модернизация в учреждениях образования
  5. Капитальный ремонт и модернизация в учреждениях здравоохранения
  6. Замена тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении организаций жилищно-коммунального хозяйства, входящих в систему Министерства ЖКХ РБ
  7. Проектирование и строительство (реконструкция) новых уличных распределительных газопроводов от места присоединения к действующему уличному распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе в жилой дом для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан
  8. Система видеонаблюдения на территории, прилегающей к филиалу государственного учреждения «Городской центр культуры» «Центр инклюзивной культуры»
  9. Система видеонаблюдения площади Труда в г. Гомеле
  10. Система видеонаблюдения площадки зоны отдыха «Пруды» по ул. Ильича, д. 126а в г. Гомеле
  11. Строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами для г. Гомеля и Гомельского района
  12. Общественные туалеты на набережной р. Сож в г. Гомеле.

В прошлом году итоговый вариант Инвестиционной программы состоял из 20 пунктов и предусматривал финансирование в размере 4 330 383,75 рублей.


Деловой Гомель
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