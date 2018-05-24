В Гомельском областном суде не хотят покупать белорусско-китайские автомобили Geely и поэтому хитрят с тендером

Несмотря на все усилия по продвижению Geely и указания президента, чиновники из областного суда все равно хотят ездить на «Шкодах Октавиа».

Казалось бы, продукция Geely должна была бы активно распространяться по всей белорусской вертикали, но чиновники с завидным упорством не желают пересаживаться на продукцию «БелДжи», пишет ABW.BY. Хотя еще весной 2016 года Лукашенко заявил, что никакого автоимпорта для чиновников, кроме премьера, вице-премьеров и высших должностных лиц не будет.

На сайте госзакупок появился тендер на покупку автомобилей для гомельского областного суда. В учреждении желают купить три автомобиля на сумму 165 тысяч рублей, то есть за 55 тысяч за штуку (23 400 €). Гомельчане «зашифровали» свои пожелания, прописав нужные характеристики двигателя, габаритные размеры чешского автомобиля и «прокололись» на тонировке, записав слово Sunset прямо в ТЗ. Объем двигателя в 1,6 литра сразу дает понять, что в Geely в суде не заинтересованы — модели «БелДжи» выходят с двигателями с объемом от 2,0 л.

Несмотря на то, что никакого законодательного акта, который бы обязывал госучреждения покупать продукцию «БелДжи» пока нет, есть устное распоряжение президента, а главное — сама процедура торгов должна быть составлена так, чтобы исключить заведомый выбор товаров одним поставщиком. Поэтому такие узкие критерии, которые предлагает областной суд, выглядят, мягко говоря, попыткой обойти систему. Если поставщик окажется один или его не будет вовсе, то заказчик сможет купить автомобили там, где сам пожелает. Напомним, что официальным дилером «Шкоды» в Гомеле является ОДО «НТС».

В Гомельском областном суде ABW.BY ответили, что не знают, почему тендерная документация составлена подобным образом и человека, который бы мог ответить на этот вопрос, у них нет.

К слову, подобная ситуация с хитросоставленным тендером происходит и в минском областном суде. Там запрос чиновников составлен еще более размыто.