Стрессы, наследственность, алкоголь: гомельский врач психиатр-нарколог — о причинах психических расстройств

Говорить о психических проблемах вслух в нашем обществе люди не привыкли, равно как и своевременно обращаться за помощью к психиатрам. Впрочем, уже столкнувшись с проблемой, человеку ничего не остаётся, как прислушиваться к рекомендациям врачей. О том, каковы причины возникновения психических расстройств и что отличает психически здорового человека, наша беседа с врачом психиатром-наркологом Гомельской областной клинической психиатрической больницы Рустамом Левковским.

— Рустам Владимирович, откуда вообще берутся психические болезни?

— Причины возникновения психических расстройств многообразны. В первую очередь к ним относится употребление наркотиков и алкоголя, психологические травмы в детском возрасте — физическое, моральное или сексуальное насилие, — нахождение в условиях постоянного или частого семейного конфликта. Также значительную роль в возникновении психических расстройств играют инфекции, которые поражают нервную систему, и различные черепно-мозговые травмы.

— Можно ли утверждать, что в больших городах люди чаще страдают психическими расстройствами?

— Чем крупнее город, тем больше людей обращается за помощью к специалистам, и соответственно, тем больше регистрируется случаев психических заболеваний. Однако это совсем не означает, что распространённость психических расстройств больше в крупных городах. Если брать наш областной центр, то следует сказать, что Гомель достаточно комфортный для проживания. Так, из одного конца города в другой можно добраться максимум за час. Кроме того, развитая инфраструктура и множество возможностей для организации культурного и спортивного досуга позволяют справляться с тем уровнем стресса, который возникает у жителей областного центра.

— Бытует мнение, что к психиатру нужно обращаться в самом крайнем случае. Какие тревожные «звоночки» скажут о необходимости встречи со специалистом?

— К врачу-психиатру стоит обращаться в случаях, если вы заметили у себя или своих близких нарушение сна, выраженную необоснованную тревогу, длительное снижение настроения и отсутствие эмоциональной реакции на приятные жизненные события. Также поводом для беспокойства может стать ощущение слежки, чувство изменения окружающего мира и своего места в нём, идеи воздействия — установка жучков и «прослушки», наведение порчи или сглаза. Важно помнить, что люди, страдающие психическими расстройствами, зачастую не осознают своего болезненного состояния, поэтому следует быть внимательными и неравнодушными.

— Есть ли универсальный рецепт преодоления затяжной депрессии?

— Без помощи грамотного специалиста — врача-психотерапевта или психиатра — победить депрессию довольно сложно. Кстати, само слово «депрессия» в нашем обществе стало очень популярным. Надо сказать, люди называют этим словом обычное ситуационное снижение настроения. В случаях истинной депрессии у человека не только длительно и выраженно снижается настроение, но и стремится к нулю двигательная активность, замедляется темп мышления, нарушается сон, а зачастую присоединяются и психотические симптомы в виде бреда обвинения и самоуничижения. Кроме того, основная опасность депрессии состоит в том, что в голове у больного возникают суицидальные мысли, поэтому при первых симптомах недуга важно вовремя обратиться за помощью к специалисту.

— Что отличает психически здорового человека?

— В первую очередь оптимизм. Человек со здоровой психикой осознаёт, чего он хочет от жизни, знает, как этого добиться, способен на здоровые отношения с окружающими и проявляет адекватные эмоции на происходящие события.

— Что может произойти с психикой под влиянием длительных стрессов?

— На фоне хронических стрессов нередко могут возникать различные психические расстройства, в том числе расстройства адаптации, которые сопровождаются тревогой, снижением настроения, нарушением сна. Также возможно развитие депрессивного или психотического эпизода.

— Можно ли вывести свод правил, придерживаясь которого риск заболеть психическим расстройством будет в разы меньше?

— Если называть вещи своими именами, то залог крепкого психического здоровья — это правильное воспитание. Наша личность, как и тело, формируется с момента зачатия. Если мать и отец любят своего ребёнка, максимально исключают воздействие вредных факторов в период беременности, а после рождения малыша проявляют достаточно любви, заботы и внимания ребёнку, в этом случае практически всегда формируется здоровая личность, которая впоследствии обладает достаточно крепким психическим здоровьем.

— Какое место в лечении психических расстройств отводится лекарствам, а какое — реабилитации?

— Следует отметить, что это два равнозначных этапа. Цель применения медикаментов — снижение или устранение симптомов заболевания, а реабилитации — создание физиологических механизмом компенсации последствий психического расстройства.

— В обществе давно укоренился стереотип, что люди с особенностями психического развития опасны для окружающих.

— Скажу одно, что по статистике, люди с психическими расстройствами совершают преступлений в разы меньше по сравнению со здоровыми людьми.





— Правда ли, что существуют сезонные обострения психических заболеваний?

— Из личного опыта могу сказать, что в летний период действительно наблюдается снижение обращений за психиатрической помощью. Полагаю, это связано с увеличением продолжительности светового дня и отпускной кампанией.

— Сегодня очень популярны различного рода психотерапии: семейные, групповые и другие. Как вы относитесь к этому?

— Психотерапия, особенно длительная, которая формирует сознание и принятие самого себя со всеми достоинствами и недостатками, развивает коммуникативные навыки — это наиболее эффективный способ не только лечения, но и профилактики психических расстройств.