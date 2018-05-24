РуБелЭко: новое рождение кирпича

Стройка — непростое и затратное дело. Без старательного выбора материалов хорошую смету не составить. Многие строители и застройщики перестали видеть в кирпиче былую привлекательность. А зря! Конечно, каждого волнует вопрос: как спланировать всё так, чтобы сделать качественно, но не потратить лишнего? Сегодня расскажем про новый вид кирпича и то, где его можно применить на вашей стройке.
Что же это за «новый» материал?
Гиперпрессованный кирпич на самом деле — это строительный материал,
который известен еще со времен СССР. На Украине "гиперпресс«до сих пор
делаю по советским технологиям из известняка (ракушечник). В Беларуси
основа материала — доломит, где кальций при давлении 300 кг/см2
становится вяжущим веществом.
Такая вещь, как гиперпрессованный кирпич, используется в кладке
лицевых поверхностей домов, постройке беседок и гаражей. Tакже им можно
отделать камин или воплотить в жизнь вашу дизайнерскую задумку в
интерьере.
Отличителен он тем, что производится без обжига, посредством
прессования под высоким давлением смеси известняковых пород, цемента (до
9%), воды и минерального пигмента. Такая технология позволяет достичь
высокой прочности (до 400кг на см2) и большого количества циклов
заморозки-разморозки (от 100 до 150), которые выдержит кирпич.
Как следствие, он получается достаточно массивным — полнотелый весит
около 4,3 кг — так что на доставке не сэкономите, но зато прослужит
«гиперпресс» долго. Если штукатурная «облицовка» дома уже через 5 лет
теряет внешний вид, а через 10 лет требует реставрации или замены, то с
гиперпрессованным кирпичом можно передать дом детям и внукам таким же
красивым, каким он был в самом начале. По-сути, это инвестиция в
недвижимость: дом выглядит красиво и дорого на всем протяжении срока
службы.
Известно, что «одноклассники» гиперпрессованного кирпича — клинкерный
и керамический — плавают по размерам после обжига. Тут прессование
выделятся практически полной идентичностью формы каждого изделия (с
максимальными отклонениями до 0,5мм). Однако у клинкера очень низкое
водопоглощение (4-6%) — это значит что приклеить его к чему либо сложно.
«Гиперпресс» лучше сравнить с керамикой. У обоих водопоглощение 6-9% и
это достаточно, чтобы использовать качественные, но не супер-дорогие
кладочные смеси.
Что по форме?
Форм много, опять же, благодаря прессованию. Тут кирпичи и с
рельефным тычком и ложком, и просто с ложком, с одним скошенным углом и с
двумя, классические гладкие, узкие сникерс-сайз кирпичи и кирпичи со
снятой фаской. Также разнообразны и цвета: песчаник, шоколад, сталь,
графит и другие. В целом, есть из чего выбрать, и творческий полёт вашей
фантазии не разобьётся о маленький ассортимент.
А есть особенности в работе?
Есть. Чтобы сделать всё правильно и чтобы ваш фасад вам долго служил,
нужно при кладке оставлять зазор под вентиляцию между черновой и
лицевой стенами примерно в 10мм. Также, во избежание образования высолов
на поверхности стен во время работы стоит пользоваться только строго
подходящими смесями (например, от компании «РуБелЭко») и
гидрофобизировать готовую кладку.
А где можно купить такой кирпич?
Одним из производителей гиперпрессованного кирпича, представленным на
рынках Беларуси, Украины, России, стран Балтии и ЕС является
белорусская компания «РуБелЭко».
В данном случае эта компания хороша тем, что завод оснащен полностью
автоматизированной производственной линией, что сводит к минимуму
воздействие человеческого фактора на продукт. Соответственно, ваш кирпич
всегда будет ровным и качественным. Это подтверждают многочисленные
сертификаты качества. К слову, на производстве 12 (!) точек контроля
качества.
Тут стоит добавить, что в состав «гиперпресса» входят исключительно
экологически чистые компоненты, так что и о безопасности можете не
волноваться. Само же расположение вблизи карьера, где добывают сырьё,
позволяет «РуБелЭко» выставлять адекватную и конкурентную цену на свой
товар.
Кроме прочего, компания реализует сопутствующие материалы:
гидрофобизаторы и смеси для кладки. Стоит использовать именно их при
облицовке или возведении ваших построек из кирпича от «РуБелЭко» именно
потому, что они разработаны специально друг для друга с учётом всех
необходимых характеристик. Так, если не нарушать технологию, кладка
простоит очень долго и на ней не образуется высолов.
Теперь, когда вы знаете про то, что такое гиперпрессованный кирпич и
про способы его применения, вы можете сравнить все варианты для своей
стройки и укомплектовать смету именно так, как вам нужно. Продукцию
«РуБелЭко» можно заказать на сайте компании либо
приобрести в магазинах дистрибьюторов.
Если у вас возникли какие-то вопросы или вы хотите
посмотреть/потрогать образцы, вы всегда можете это сделать по адресу: г.
Гомель, ул. Могилевская, 1а, или позвонить и пообщаться с менеджером по
телефону: + 375 44 583 88 04.
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