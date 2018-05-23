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В Минске задержали жителя Гомельской области с 43 пакетами насвая

  • 23 мая 2018, 17:10
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Столичная милиция задержала за распространение насвая жителя Гомельской области.

23-летний нигде не работающий парень был задержан на проспекте Независимости. При себе у него было обнаружено 43 пакета с насваем общим весом более полутора килограммов, рассказали в ГУВД Мингориполкома.

Задержанный отрицает свою причастность к распространению некурительной смеси и утверждает, что весь обнаруженный у него насвай предназначен для личного употребления.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

За незаконные действия с некурительными табачными изделиями грозит штраф от 10 до 40 базовых величин (от 245 до 980 руб.) с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных изделий, либо административный арест.


Сергей Грудницкий, СБ - Беларусь Сегодня
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Места: Гомель (22385), Минск (5766)

Метки: Общество (30106)

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