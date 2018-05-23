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На Косарева хотят построить многоэтажки. Последнее слово — за жителями района

  • 23 мая 2018, 16:57
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Администрация Советского района повторно вы­носит на общественное обсуждение предложение построить жилые дома на улице Косарева, сообщает городской журнал «Белка».

В первый раз институт «Гомельгражданпроект» не прошёл все требуе­мые согласования своей документации. Работу над ошибками выполнили, теперь хотят услышать мне­ние горожан.

Предлагается построить линию жилых до­мов вдоль улицы Косарева на участке между про­спектом Октября и улицей 70 лет БССР напротив магазина «Соседи», а также дом на проспекте Октя­бря в районе университета потребительской коо­перации. Строительство охватит территорию площадью 28,91 га. Подробная информация об объек­те размещена на четвёртом этаже в здании админи­страции Советского района (проспект Речицкий, 6).

Обсуждение состоится с 1 по 25 июня. Для сбо­ра письменных замечаний в администрации уста­новят две опечатанные урны. Можно также позво­нить по телефону 40-60-28 или отправить пись­мо по адресу sovadmin@list.ru. Рассматривать замечания и предложения будет областной архитектурно-градостроительный совет.


Белка
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