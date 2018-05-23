В субботу в центре Гомеля ограничат движение транспорта

В субботу, 26 мая, в Гомеле пройдут мероприятия, посвященные 100-летию пограничной службы. В связи с этим движение транспорта на центральных улицах города будет закрыто.

В Гомельском горисполкоме сообщили, движения по каким улицам в этот день следует избегать водителям:

с 8.45 до 10.30 будет закрыто движение транспорта по улицам Трудовой, Коммунаров, Кирова (на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина);

с 10.15 до 10.45 будет закрыто движение транспорта по улицам Билецкого, Ланге;

с 10.15 до 10.25 будет приостановлено движение транспортных средств по улице Советской на участке от улицы Коммунаров до улицы Билецкого.

Кроме того, уже с 20.00 25 мая запрещена парковка, стоянка транспортных средств по улицам Трудовой, Коммунаров, Билецкого. Запрет продлится до 10.30 26 мая.

Автобусы и троллейбусы также на два часа (с 8.45 до 10.30) изменят свои маршруты: