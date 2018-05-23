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В субботу в центре Гомеля ограничат движение транспорта

  • 23 мая 2018, 16:32
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В субботу, 26 мая, в Гомеле пройдут мероприятия, посвященные 100-летию пограничной службы. В связи с этим движение транспорта на центральных улицах города будет закрыто.

В Гомельском горисполкоме сообщили, движения по каким улицам в этот день следует избегать водителям:


  • с 8.45 до 10.30 будет закрыто движение транспорта по улицам Трудовой, Коммунаров, Кирова (на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина);
  • с 10.15 до 10.45 будет закрыто движение транспорта по улицам Билецкого, Ланге;
  • с 10.15 до 10.25 будет приостановлено движение транспортных средств по улице Советской на участке от улицы Коммунаров до улицы Билецкого.

Кроме того, уже с 20.00 25 мая запрещена парковка, стоянка транспортных средств по улицам Трудовой, Коммунаров, Билецкого. Запрет продлится до 10.30 26 мая.

Автобусы и троллейбусы также на два часа (с 8.45 до 10.30) изменят свои маршруты:


  • троллейбусы маршрутов №№ 1, 2, 8, 10, 15, 16, 20, 25 направятся с улицы Советской по проспектам Победы, Ленина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;
  • автобусы маршрутов №№ 3-Т, 14-Т направятся с улицы Советской по площади Ленина, проспекту Ленина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;
  • автобусы маршрутов №№ 11, 11-Т, 38 направятся с улицы Кирова по проспекту Победы и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;
  • автобусы маршрута № 50А направятся с улицы Интернациональной по проспектам Ленина, Победы и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

gomel.today
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