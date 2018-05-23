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Из-за последних звонков и выпускных в Гомеле не будут продавать алкоголь

  • 23 мая 2018, 16:29
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Уже традиционно в Гомеле ограничат продажу спиртного из-за школьных праздников.

С 8 утра 30 мая до 8 утра 31 мая алкоголь не будут продавать из-за последнего звонка. А с 8 утра 9 июня до 8 утра 10 июня из-за школьных выпускных. Запрет распространяется и на слабоалкогольные напитки, а также пиво.


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