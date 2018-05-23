В Гомеле разыскивают подростков, укравших три пачки мороженого
- 23 мая 2018, 16:20
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«Мама, если они приедут, давай отведем ее куда-нибудь!» В Гомеле семью с четырьмя детьми хотят поставить на учет за то, что дети ухаживают за больной собакой — видео, аудио
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