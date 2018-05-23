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В Гомеле разыскивают подростков, укравших три пачки мороженого

  • 23 мая 2018, 16:20
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В минувший четверг, 17 мая, несколько подростков решили разнообразить досуг и охладиться. Однако выбрали они для этого отнюдь незаконные методы.

Примерно в 13.10 на пр-те Ленина, 26, подростки позаимствовали из холодильника ОДО «МегаКомплекс» три пачки мороженного. Остаться незамеченными им не удалось, потому как ребята попали на камеру видеонаблюдения.



Чем закончится для подростков эта история, покажет время, а пока в милиции пытаются установить личность юных хулиганов. Если вы узнали подростков с фото, просьба связаться по телефонам +375 (29) 347-00-51 или 102.


gomel.today
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